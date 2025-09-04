Heridos los dos ocupantes de un turismo al chocar contra una valle en Molina de Segura (Murcia)

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

Servicios de emergencia han rescatado y trasladado al hospital a dos hombres de 33 años que han resultado heridos al salirse de la vía el coche en el que viajaban y chocar contra una valla en Molina de Segura, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido a las 6.10 horas varios avisos alertando del accidente, primero desde el sistema automático del vehículo y después de vecinos de la calle Campo de la Ribera de Molina que han sido testigos del siniestro.

Los ocupantes del turismo han afirmado que estaban heridos y uno de ellos atrapado, por lo que al lugar se han movilizado patrullas de la Policía Local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Los bomberos del CEIS han excarcelado al copiloto del vehículo accidentado y los sanitarios han atendido a los tres ocupantes. Dos de ellos han sido trasladados al hospital Morales Meseguer y Virgen de la Arrixaca, en Murcia.