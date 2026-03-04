Heridos tres ocupantes de un vehículo tras salirse de la vía e impactar contra un árbol en Jumilla

Carretera N-344, donde se ha producido el accidente vial - 1-1-2

JUMILLA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

Dos varones y una mujer con edades comprendidas entre los 76 y 83 años han resultado heridos al salirse de la carretera el coche en el que viajaban e impactar contra un árbol en la carretera N-344, a la altura del punto kilométrico 63, en el término municipal de Jumilla.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido varios avisos sobre las 14.30 horas de este miércoles.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 y personal de mantenimiento de carreteras.

Los bomberos han rescatado a una de las personas accidentadas que había quedado atrapada en el interior del vehículo.

El personal del 061 ha atendido a los afectados, de los que dos han sido trasladados al hospital Virgen del Castillo de Yecla para recibir atención sanitaria.