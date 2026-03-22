Una herramienta digital mejorará servicios y evaluará el impacto de las políticas públicas en el municipio de Murcia

MURCIA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha dado luz verde a la aceptación de la subvención del proyecto europeo GENeCITY (Generative Agentic AI for Explainable Digital Twins and Climate-Neutral Cities), una iniciativa enmarcada en el programa Horizonte Europa-Misión '100 Ciudades Climáticamente Neutras', que permitirá a la ciudad implantar un gemelo digital como herramienta avanzada para mejorar la gestión urbana.

El desarrollo de este gemelo digital posibilita al Ayuntamiento disponer de una visión unificada de la ciudad, integrando información municipal relevante en un entorno común que facilitará la coordinación entre áreas y servicios.

Uno de los principales avances que incorpora GENeCITY es la capacidad de simular escenarios antes de ejecutar inversiones o cambios operativos, lo que facilitará comparar alternativas y priorizar intervenciones con base en indicadores objetivos.

"Este proyecto nos permite avanzar hacia una administración más eficaz, que no solo planifica mejor, sino que también mide y evalúa con rigor el impacto de sus políticas, reforzando la transparencia y la rendición de cuentas", ha señalado la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

"La incorporación de herramientas como el gemelo digital permite dar un salto cualitativo en la forma en la que gestionamos la ciudad, apoyándonos en datos y en tecnología avanzada para tomar mejores decisiones", ha señalado el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

En este sentido, ha destacado que "este proyecto refuerza la estrategia Murcia Smart City y nos sitúa en la vanguardia de la innovación urbana, avanzando hacia una ciudad más eficiente, sostenible y preparada para afrontar los retos del futuro".

Gracias a esta herramienta, será posible identificar necesidades con mayor antelación, planificar actuaciones de forma más eficiente y evaluar el impacto real de las políticas públicas, avanzando hacia un modelo de gestión basado en datos.

De esta forma, GENeCITY facilitará la toma de decisiones en ámbitos clave de la gestión municipal, desde la planificación urbana hasta la implementación de medidas de sostenibilidad o la mejora de los servicios públicos, reduciendo la incertidumbre y optimizando los recursos disponibles.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS

El proyecto incorpora además un apartado fundamental como es la posibilidad de medir con mayor precisión el impacto de las actuaciones municipales. A través del Gemelo Digital, el Ayuntamiento podrá definir y seguir indicadores (KPIs) vinculados a sus objetivos estratégicos, evaluando de forma clara qué actuaciones se han llevado a cabo y cuáles han generado mejores resultados.

GENeCITY cuenta con un presupuesto total de 5.999.554,04 euros y se desarrollará durante 42 meses, entre el 1 de junio de 2026 y el 31 de diciembre de 2029. En el caso del Ayuntamiento, la financiación asciende a 226.602,50 euros, financiados al 100 por ciento por la Comisión Europea, lo que permitirá reforzar capacidades digitales estratégicas sin coste para las arcas municipales.

"Con este proyecto situamos a Murcia entre las ciudades europeas que están dando un paso decisivo hacia una gestión pública más eficiente y planificada", ha finalizado la edil Bernabé.