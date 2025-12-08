La historia de Cartagena impregna los escenarios de su belén municipal

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena, que desde el pasado año quiso realzar la importancia del Nacimiento del Palacio Consistorial, ha instalado la tradicional escena navideña en el vestíbulo del edificio, "para fomentar la tradición del belenismo, y que tenga un lugar destacado en nuestras calles, plazas, edificios más relevantes y también en los hogares de todos los cartageneros", según ha explicado el concejal de Cultura, Ignacio Jáudenes.

En colaboración con la Asociación Belenista de Cartagena, el objetivo es que los visitantes puedan disfrutar de este "nacimiento del maestro Almansa y recordar lo verdaderamente importante en estas fechas, que celebramos el nacimiento de Jesús, la esperanza que vino a traer y también nuestras profundas raíces y valores", ha añadido Jáudenes, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

El nacimiento cuenta con una recreación de las Puertas del Muelle, un emplazamiento "que se ubicaba en lo que es ahora la plaza del Ayuntamiento", según ha explicado el presidente de la Asociación Belenista de Cartagena, Antonio Ferrer Jiménez.

Además, se pueden ver pequeños guiños a la historia de la ciudad portuaria, como ánforas en alusión al pasado romano, elementos como referencia a los estamentos militares de Cartagena, y detalles que evocan la Cartagena de la época de las Puertas del Muelle, "en la parte posterior se puede ver, por ejemplo, la fuente de Santa Catalina, que también pertenecía a esa Puerta, y que se conserva en el Museo Arqueológico municipal", ha detallado Ferrer.

Este año la recreación presenta una importante novedad, pues además "se han restaurado las figuras primitivas del Belén municipal de Cartagena, que son del artesano Almansa, que las hizo para el Belén en 1972", ha asegurado Ferrer.

En la escena principal se encuentra el Nacimiento, mientras que en la parte posterior se ubican los Reyes Magos, "son unas figuras de barro policromado, que a día de hoy tienen un gran valor artístico", ha comentado el presidente de la asociación.