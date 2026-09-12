Un hombre de 56 años se encuentra en estado grave tras prenderse fuego en Cartagena

MURCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 56 años de edad, se encuentra en estado grave tras prenderse fuego anoche en Cartagena, por causas que no han trascendido, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2'.

El '1-1-2' recibía este pasado viernes, a las 20.02 horas, una decena de llamadas informando de un hombre que se había prendido fuego en la Calle Ángel Bruna, frente a los juzgados en Cartagena.

Al lugar se han desplazado bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Cartagena, Policía Local de Cartagena, Protección Civil de Cartagena, Policía Nacional y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061.

Personal del juzgado había intentado apagar el fuego en los primeros momentos. Una vez que sanitarios 061 han atendido y estabilizado al hombre, lo han trasladado de urgencia a la unidad de quemados del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, informando a la puerta de urgencias de su llegada.