Un hombre de 77 años resulta herido grave en el incendio de una vivienda en Cieza

MURCIA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencias han atendido esta tarde un incendio en una vivienda del municipio de Cieza en donde un hombre, de 77 años de edad, ha resultado herido grave.

A las 16.23 horas, varias llamadas al Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia alertaban de un incendio originado en la cochera de una vivienda, situada en la calle Alejandro Seiquer de Cieza.

Hasta el lugar se desplazaron rápidamente efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia, así como miembros de Protección Civil. También acudió una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061, ya que una persona había resultado afectada.

Tras ser atendido en el lugar, el hombre de 77 años tuvo que ser trasladado al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca debido a la gravedad de sus heridas.