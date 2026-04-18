El Hospital de La Arrixaca reduce a la mitad la estancia hospitalaria de las mujeres operadas por cáncer ginecológico

Este Protocolo Está Liderado Por Los Doctores Laura Cánovas Y Aníbal Nieto, Junto A Un Amplio Equipo Multidisciplinar. - CARM

MURCIA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Maternal de la Arrixaca ha demostrado que la aplicación de un protocolo de recuperación precoz en cirugía de cáncer de endometrio, la neoplasia pélvica más frecuente en la mujer, permite reducir a la mitad la estancia hospitalaria sin aumentar las complicaciones ni los reingresos.

Desde la aplicación del protocolo en junio de 2019 hasta la actualidad, más de 1.000 mujeres con cáncer ginecológico se han beneficiado de este nuevo sistema de atención.

Dado que la inclusión en el circuito intensificado de alta precoz no es solo para todas las mujeres con cáncer de útero, también se ha implantado en el resto de los cánceres ginecológicos como en el de cérvix, ovario, mamá o vulva, y se prevé que 180 mujeres por año se sigan beneficiado de este circuito intensificado.

Este modelo asistencial permite que la recuperación se produzca antes y, en el entorno familiar, reduce el impacto emocional y social del ingreso hospitalario. Asimismo, mejora la experiencia quirúrgica de las pacientes oncológicas.

La evaluación reciente de este protocolo tras años de implantación, liderado por los doctores Laura Cánovas y Aníbal Nieto, junto a un amplio equipo multidisciplinar, confirma que las pacientes con cáncer de útero en estadio inicial que son intervenidas mediante robot pueden recibir el alta al día siguiente de la cirugía, frente a las tratadas con el manejo convencional.

Y es que, un estudio desarrollado por el Servicio de Ginecología Oncológica Arrixaca en colaboración con Anestesiología y Medicina Preventiva evidencia que la estancia postoperatoria media pasa a ser de 24 horas, con una recuperación más rápida y segura, frente a las de varios días que se registraban anteriormente.

Además de la reducción del ingreso, las pacientes incluidas en el protocolo ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) presentan menos dolor postquirúrgico y una mejor calidad de vida a los 10 y 30 días. Y no se observan diferencias significativas en complicaciones ni en reingresos hospitalarios.

El protocolo implantado en la Arrixaca, además de implicar la modalidad de la intervención quirúrgica, incluye medidas como el ingreso el mismo día de la cirugía, optimización preoperatoria, analgesia multimodal con reducción del uso de opioides, movilización precoz y seguimiento estructurado tras el alta. Todo ello adelanta la reincorporación social y laboral.

La optimización preoperatoria significa propiciar las mejores condiciones en la paciente para fomentar la salida del quirófano en el mejor estado. Incluye aspectos ajustados a cada enferma, como la revisión más eficiente de su medicación crónica, buenos niveles previos de hemoglobina, mejora de la alimentación, control óptimo de enfermedades como diabetes e hipertensión, abandono del hábito tabáquico, y prescripción de ejercicio si es posible.

En la analgesia multimodal se emplean al mismo tiempo varios tipos de fármacos y técnicas, lo que genera una mejor cobertura del dolor intra y postquirófano. Con estos resultados, el Servicio de Ginecología y Obstetricia de la Arrixaca continúa en la aplicación de estrategias innovadoras orientadas a una cirugía más segura, eficiente y centrada en la persona, que contribuyen además a la sostenibilidad del sistema sanitario público mediante una optimización responsable de los recursos.