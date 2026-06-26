El Hospital Quirónsalud de Murcia incorpora un nuevo equipo de Cirugía Plástica Integral

El Hospital Quirónsalud de Murcia incorpora un nuevo equipo de Cirugía Plástica Integral. El nuevo equipo está integrado por los doctores Ginés García Buendía, Eduardo Saorin Gascón y Jacinto Orgaz Molina.
El Hospital Quirónsalud de Murcia incorpora un nuevo equipo de Cirugía Plástica Integral. El nuevo equipo está integrado por los doctores Ginés García Buendía, Eduardo Saorin Gascón y Jacinto Orgaz Molina. - HOSPITAL QUIRÓNSALUD DE MURCIA
Europa Press Murcia
Publicado: viernes, 26 junio 2026 15:55
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MURCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Murcia ha incorporado un nuevo equipo de Cirugía Plástica Integral para ampliar su cartera asistencial en procedimientos de cirugía corporal, facial y reconstructiva.

El nuevo equipo está integrado por los doctores Ginés García Buendía, Eduardo Saorín Gascón y Jacinto Orgaz Molina, expertos en distintas áreas de la cirugía plástica y estética, según ha informado el centro hospitalario.

En concreto, el doctor Ginés García Buendía está especializado en remodelación corporal integral y cirugía mamaria mediante técnicas de vanguardia, entre ellas el abordaje axilar endoscópico. Además, desarrolla procedimientos como la abdominoplastia 360º, la cirugía postbariátrica y la corrección de secuelas derivadas del embarazo o de cambios significativos de peso.

Por su parte, el doctor Eduardo Saorín Gascón cuenta con experiencia en cirugía reconstructiva y cirugía facial avanzada. Entre sus principales áreas de especialización figuran la rinoplastia y el lifting Deep Plane, una técnica de rejuvenecimiento facial orientada a obtener resultados naturales y duraderos.

El equipo se completa con el doctor Jacinto Orgaz Molina, especializado en cirugía corporal y mamaria, así como en el tratamiento integral del lipedema.

Según el hospital, esta incorporación forma parte de la estrategia del centro para ampliar su cartera asistencial y ofrecer una atención especializada en el ámbito de la cirugía plástica y reparadora.

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