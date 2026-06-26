El Hospital Quirónsalud de Murcia incorpora un nuevo equipo de Cirugía Plástica Integral. El nuevo equipo está integrado por los doctores Ginés García Buendía, Eduardo Saorin Gascón y Jacinto Orgaz Molina. - HOSPITAL QUIRÓNSALUD DE MURCIA

MURCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Murcia ha incorporado un nuevo equipo de Cirugía Plástica Integral para ampliar su cartera asistencial en procedimientos de cirugía corporal, facial y reconstructiva.

El nuevo equipo está integrado por los doctores Ginés García Buendía, Eduardo Saorín Gascón y Jacinto Orgaz Molina, expertos en distintas áreas de la cirugía plástica y estética, según ha informado el centro hospitalario.

En concreto, el doctor Ginés García Buendía está especializado en remodelación corporal integral y cirugía mamaria mediante técnicas de vanguardia, entre ellas el abordaje axilar endoscópico. Además, desarrolla procedimientos como la abdominoplastia 360º, la cirugía postbariátrica y la corrección de secuelas derivadas del embarazo o de cambios significativos de peso.

Por su parte, el doctor Eduardo Saorín Gascón cuenta con experiencia en cirugía reconstructiva y cirugía facial avanzada. Entre sus principales áreas de especialización figuran la rinoplastia y el lifting Deep Plane, una técnica de rejuvenecimiento facial orientada a obtener resultados naturales y duraderos.

El equipo se completa con el doctor Jacinto Orgaz Molina, especializado en cirugía corporal y mamaria, así como en el tratamiento integral del lipedema.

Según el hospital, esta incorporación forma parte de la estrategia del centro para ampliar su cartera asistencial y ofrecer una atención especializada en el ámbito de la cirugía plástica y reparadora.