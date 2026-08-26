El Hospital Rafael Méndez alcanza la Fase 3D de la acreditación IHAN y avanza hacia la designación final - CARM

LORCA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El Hospital Rafael Méndez de Lorca ha alcanzado la Fase 3D del proceso de acreditación de la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN), con lo que ha superado las tres primeras etapas y avanza hacia la designación definitiva como Hospital IHAN.

Esta iniciativa es un proceso progresivo de mejora de las prácticas asistenciales relacionadas con el nacimiento y la alimentación del recién nacido, basado en la evidencia científica y en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, según han informado fuentes del Área III de Salud.

El proceso de acreditación se estructura en cuatro etapas, denominadas 1D Descubrimiento, 2D Desarrollo, 3D Difusión y 4D Designación. La consecución de la tercera fase es resultado del trabajo multidisciplinar desarrollado por profesionales de diferentes servicios y categorías del Área III de Salud en la atención materno-infantil.

Durante este proceso se ha trabajado en la difusión de la Política de Lactancia, la formación y evaluación de las competencias de los profesionales, la actualización de protocolos asistenciales y la información dirigida a las mujeres y sus familias. Asimismo, se han desarrollado actuaciones para mejorar la coordinación entre los distintos niveles asistenciales y monitorizar las prácticas relacionadas con la atención al nacimiento y la lactancia, según las mismas fuentes.

Tras alcanzar la Fase 3D, el Hospital Rafael Méndez inicia ahora una nueva etapa dirigida a conseguir la Fase 4D y la acreditación definitiva como Hospital IHAN. Esta última fase permitirá acreditar que las políticas, protocolos y prácticas desarrollados durante los últimos años están plenamente integrados en la atención habitual a madres, recién nacidos y sus familias.