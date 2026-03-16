El hospital Santa Lucía de Cartagena restringe el uso de su terraza mientras se acondiciona la fachada del edificio

Inicio de los trabajos y vallado en la zona de la terraza del hospital Santa Lucía - ÁREA II DE SALUD

CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena ha iniciado los trabajos para restringir el uso de la terraza como zona de esparcimiento y ocio, con el objetivo de destinarla exclusivamente al tránsito de personas, según ha informado el Área II de Salud.

Esta medida preventiva se adopta ante las próximas actuaciones previstas para el acondicionamiento de la fachada del edificio y estará vigente mientras duren.

A partir de este lunes, 16 de marzo, y durante las próximas semanas, se procederá de forma progresiva al acotamiento de diferentes espacios de la terraza mediante vallado perimetral, y se limitarán los accesos a ella tanto desde el interior como desde el exterior del recinto hospitalario.

Los servicios que se encuentran ubicados en la planta terraza son los de Rehabilitación y la Unidad de Ejercicio Físico Oncológico, Medicina Preventiva, la Unidad de Diagnóstico Molecular, las salas de formación Carmen Conde e Isaac Peral, la Biblioteca con Alas, la sala de terapia con mascotas, el salón de actos y la cafetería de público.

Para llegar a ellos, los profesionales y usuarios tendrán que utilizar entradas directas, no estará permitida la circulación por la terraza y ya no se podrá subir directamente a la terraza desde el aparcamiento, ni a través de las escaleras mecánicas o ascensores que desembocan en ella.

Acceder a la planta terraza a todos los servicios se hará únicamente posible desde la planta Baja o la 1. Desde la zona del bulevar, habrá que utilizar la escalera o ascensor del bloque correspondiente a cada servicio.

Los pacientes que acudan por la mañana a las terapias de rehabilitación en el gimnasio o por las tardes a las sesiones de ejercicio físico oncológico deberán acceder al edificio por la parte posterior, por la zona del túnel, desde la planta baja también, y a través del ascensor del bloque 2, a la altura de la Unidad de Transporte Sanitario.

Así, por ejemplo, para acceder a la cafetería desde el servicio de Radiodiagnóstico en la planta baja, será necesario dirigirse andando al Bloque 6 y tomar el ascensor en ese bloque.

En el caso de los familiares de pacientes ingresados, por ejemplo, en la Unidad 44 de Medicina Interna que quieran ir a la cafetería, deberán descender previamente a la planta baja o a la planta 1 y entonces dirigirse al bloque 6 para tomar el ascensor.

La Gerencia del Área de Salud II reconoce que esta reorganización implica cambios en los recorridos habituales dentro del hospital y que "poco a poco se asimilarán", aunque recuerda que se trata de una medida "temporal y estrictamente preventiva", orientada a garantizar la seguridad de pacientes, profesionales y usuarios.

Estas actuaciones son compatibles con el Plan de Evacuación y Autoprotección del hospital y, además, evitará la permanencia prolongada de personas en la terraza, contribuyendo a reducir conductas no permitidas, como el consumo de tabaco, y favorecer un entorno más seguro y saludable.

Estas intervenciones se basan en informes técnicos y en las conclusiones de la Comisión de Seguridad del Área de Salud II, dentro del compromiso de la Gerencia de garantizar la seguridad y el bienestar de todas las personas que acceden al centro, mediante decisiones responsables y alineadas con la normativa vigente.