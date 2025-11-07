El Hospital Viamed San José incorpora una resonancia magnética con inteligencia artificial

ALCANTARILLA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

El Hospital Viamed San José de Alcantarilla ha puesto en marcha una resonancia magnética SIGNA 450w de GE HealthCare, una de las soluciones 1,5 Tesla Wide Bore más avanzadas de su categoría. El sistema incorpora la última generación de software con inteligencia artificial (IA) y algoritmos de 'deep learning', que permiten la realización de estudios de alta resolución en tiempos significativamente reducidos, optimizar el flujo de trabajo clínico y mejorar la experiencia del paciente.

El nuevo equipo, dotado de altos gradientes, está diseñado para redefinir los estándares de calidad de imagen, velocidad y precisión diagnóstica. Además, la tecnología AIR Recon DL -basada en reconstrucción por 'deep learning'- posibilita exploraciones ultrarrápidas, lo que facilita diagnósticos más fiables y una mejora en la productividad del servicio de radiodiagnóstico, según han informado fuentes del centro en una nota de prensa.

CONFORT DEL PACIENTE Y ACCESIBILIDAD

Gracias a que dispone de una arquitectura abierta y un ancho de túnel de 70 cm, este equipo contribuye a reducir la ansiedad en pacientes claustrofóbicos y a mejorar el confort en perfiles especialmente sensibles, como la población pediátrica. La combinación de calidad de imagen y tiempos de exploración más cortos disminuye repeticiones y favorece circuitos asistenciales más ágiles.

Con esta instalación, el Hospital Viamed San José "refuerza su capacidad diagnóstica y contribuye a situar a Murcia entre las regiones españolas que apuestan por la modernización tecnológica en diagnóstico por imagen, acercando la tecnología avanzada a la población del área metropolitana de Murcia y su entorno", han indicado.

"La incorporación de esta tecnología supone un salto cualitativo en nuestra capacidad diagnóstica, ya que podemos ofrecer estudios de radiología de alta resolución en menos tiempo, con una experiencia más cómoda para el paciente. Este avance refuerza nuestro compromiso con una atención segura, accesible y de calidad para los ciudadanos de Alcantarilla y de toda la Región de Murcia", ha asegurado el director gerente del Hospital Viamed San José, David Durán, .

Por su parte, el director del Área de Resonancia Magnética de GE HealthCare Iberia, Hugo Robalo, ha señalado que su misión es "proporcionar tecnologías de imagen de vanguardia a los profesionales sanitarios para facilitar diagnósticos más tempranos y precisos". "Estamos orgullosos de poder acompañar a Viamed en este paso decisivo para sus pacientes y clínicos", ha añadido.