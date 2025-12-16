Los hospitales de la Región despliegan sus planes de contingencia para afrontar la presión asistencial por la gripe

Archivo - Un hombre recibe la vacuna contra la gripe - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MURCIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Todas las áreas de salud de la Región de Murcia han desplegado sus planes de contingencia para afrontar la presión asistencial ante el incremento de casos de gripe y otras infecciones respiratorias agudas, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Así, en cada hospital está planificada la posible ampliación de camas y puestos en urgencias y el Servicio Murciano de Salud (SMS) está preparado para adoptar las medidas necesarias de prevención en caso de ser precisas.

Según los datos epidemiológicos de la Red Centinela sanitaria regional, en la semana 50/2025 (del 8 al 14 de diciembre) ha aumentado la incidencia de consultas por infecciones respiratorias agudas en Atención Primaria un 5,6 por ciento respecto a la anterior semana, con 1.040 casos por 100.000 habitantes.

No obstante, "los datos reales pueden ser mayores", ya que en esta semana tuvo lugar la huelga de médicos de cuatro días y una jornada festiva el lunes 8, advierte Salud.

En el caso de la gripe, el aumento es del 62 por ciento, con 4.707 casos registrados. La tasa de incidencia acumulada se sitúa en 295 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 182 de la semana anterior. La bronquitis y bronquiolitis aguda sube el 5,4 por ciento y el covid asciende un 12,5 por ciento.

USO DE MASCARILLA

La Consejería estableció el uso obligatorio de la mascarilla en los hospitales de la Región, tanto públicos como privados, así como centros de salud, consultorios y servicios de urgencias de Atención Primaria desde el 9 de diciembre como medida preventiva para frenar los contagios.

Esta decisión se tomó a criterio de los técnicos del Servicio de Epidemiología, debido al aumento de la incidencia de las infecciones respiratorias agudas en las últimas semanas y la previsión de que aumente.

De esta manera, se anticipan a los efectos que pudiera tener en la presión asistencial del sistema sanitario. Esta orden estará vigente hasta final de año, aunque será revisable en una semana.

RECOMENDACIÓN DE VACUNARSE

La Dirección General de Salud Pública recomienda vacunarse frente a la gripe a la población en general para evitar contagios, especialmente para proteger a las personas vulnerables. Desde el 1 de diciembre se puede recibir esta vacuna en los centros de salud o puntos de vacunación habituales.

Los últimos estudios reflejan que la vacuna de esta temporada puede reducir el riesgo y las hospitalizaciones en niños el 75 por ciento y en mayores de 65 años un 40 por ciento, por lo que es especialmente importante realizar la vacunación de forma temprana.

La vacuna estacional contra la gripe está recomendada especialmente para los mayores de 60 años, personas con mayor riesgo de casos graves y complicaciones en caso de infección, personas con patologías de base, mujeres embarazadas, trabajadores sanitarios y sociosanitarios, trabajadores esenciales y expuestos laboralmente a aves y ganado porcino y menores de hasta 9 años.

Por su parte, la vacuna para proteger contra el covid-19 está indicada para personas de 70 años o más y para menores de 70 años si presentan condiciones de riesgo.

Además, se recomienda también la administración a mujeres embarazadas para su protección y la de su bebé en los primeros meses de vida.