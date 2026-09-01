Hostecar destaca la evolución "contenida" del consumo durante el verano en la comarca de Cartagena

Terrazas de bares - HOSTECAR

"La estrategia no puede limitarse a concentrar los esfuerzos en julio y agosto", afirma la patronal

CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Empresarios Profesionales de la Hostelería de Cartagena y Comarca (Hostecar) ha hecho balance de un verano marcado por el "gran atractivo de Cartagena para atraer visitantes y generar actividad", pero también por una evolución "más contenida" del consumo y de la rentabilidad de los establecimientos.

En concreto, los resultados de la encuesta realizada por Hostecar ponen de manifiesto una "desconexión" entre la percepción de la actividad y los resultados económicos reales, según ha informado la organización en un comunicado.

Por un lado, el 33,3% de los establecimientos asociados valora de "forma positiva o muy positiva" el desarrollo del verano, impulsado principalmente por la alta ocupación turística en la zona de Cartagena y su comarca.

Sin embargo, esta percepción queda "ensombrecida" por el balance financiero. Y es que, según Hostecar, el núcleo del problema radica en el comportamiento del consumidor en el local, ya que el 66,7% de los hosteleros ha detectado una caída generalizada del gasto medio por cliente.

A este respecto, ha remarcado que los usuarios, "condicionados por la pérdida de poder adquisitivo y el incremento de la vivienda vacacional", han reducido de "manera drástica" sus consumiciones y el importe de su tique medio, lo que "ha impactado de forma directa en las cajas de las empresas".

Como consecuencia, el 75% de los negocios encuestados señala un descenso en la facturación global en comparación con los datos registrados durante la temporada de 2025.

Desde Hostecar han manifestado que la comarca "ha vuelto a demostrar durante este verano su capacidad para generar actividad a través del turismo y los grandes acontecimientos", aunque han subrayado que el reto reside en "convertir esa actividad en consumo".

La patronal ha destacado los resultados de eventos como el Rock Imperium en Cartagena, que generó, según el Ayuntamiento, un impacto económico superior a 15 millones de euros; y La Mar de Músicas, que contó con 45 conciertos (21 de ellos gratuitos) y propuestas de 16 países.

En la misma línea, ha destacado que los municipios del litoral han impulsado la economía local gracias a citas consolidadas como el Festival Internacional de Jazz de San Javier o la histórica Semana Internacional de la Huerta y el Mar en Los Alcázares, a los que ha calificado de "verdaderos motores de atracción de visitantes hacia el Mar Menor".

Sin embargo, Hostecar ha insistido en que el "gran reto" del sector es la desestacionalización.

"La estrategia no puede limitarse a concentrar los esfuerzos en julio y agosto. Para consolidar el consumo, estabilizar las plantillas y garantizar la rentabilidad de los negocios, es imprescindible que las administraciones apuesten por mantener una agenda cultural, deportiva y de ocio de gran impacto durante todo el año", ha apuntado.

A juicio de la organización, solo distribuyendo este tipo de actividades fuera de la temporada alta se logrará "un tejido empresarial fuerte y sostenible en toda la comarca".

Por otra parte, los datos de Hostecar aconsejan no atribuir al estado general de las playas el comportamiento financiero de la campaña. Así, la encuesta revela que el 75% de los establecimientos señala que el estado del litoral no ha tenido una influencia significativa en su actividad global.

Sin embargo, el 25% de los empresarios sí considera que las condiciones de la costa han tenido una incidencia "directamente negativa" en sus negocios. Este porcentaje responde, según la organización, a "hechos puntuales y críticos" que mermaron la afluencia de visitantes en momentos clave del verano.

Entre ellos, la patronal ha mencionado los cierres intermitentes en Cala Reona debido a las prohibiciones al baño decretadas por incidencias en la estación depuradora del Mar Menor (EDAR), y las averías en el Puente del Estacio.

En este sentido, la asociación ha reclamado avanzar en planificación, coordinación administrativa, mantenimiento, regulación y seguridad jurídica, especialmente para los establecimientos cuya actividad depende directamente de la temporada estival.

DIFICULTAD PARA ENCONTRAR TRABAJADORES

Junto al descenso del gasto y de la facturación, la encuesta pone de manifiesto otros dos problemas estructurales en el ámbito de los costes y el empleo. El 66,7% de los establecimientos afirma haber tenido dificultades para encontrar y mantener trabajadores durante el verano, lo que evidencia la necesidad de seguir trabajando en la captación, formación y fidelización de profesionales.

Ante esta situación, Hostecar desarrolla iniciativas de formación y empleo junto a entidades como la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE), a través de cursos y programas orientados a facilitar la incorporación de personal cualificado a la hostelería.

Para la patronal, la solución pasa por anticiparse a las necesidades de las empresas y mantener una estrategia estable que permita afrontar las dificultades de personal a lo largo de todo el año. Por ello, ha asegurado que continuará trasladando a las administraciones las necesidades del sector y promoviendo iniciativas que contribuyan a generar nuevas oportunidades para las empresas.