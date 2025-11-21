Los hoteles de la Región de Murcia computan 288.953 pernoctaciones en octubre

Archivo - Una ciclista circula cerca de la Playa Galúa, en la Manga del Mar Menor, a 16 de abril de 2021, en Cartagena, Región de Murcia (España) - Europa Press - Archivo

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los establecimientos hoteleros de la Región de Murcia computaron en octubre un total de 288.953 pernoctaciones, de las que 191.976 correspondieron a viajeros españoles y las 96.977 restantes a extranjeros.

Según datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) hechos públicos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Región recibió en octubre 130.900 viajeros. De estos, 99.001 eran residentes en España y 31.898 extranjeros.

En la Región de Murcia había 175 establecimientos de estas características abiertos en el pasado mes de octubre. El número de plazas estimado es de 19.725, con un personal empleado de 2.199.

La estancia media en la Región fue de 2,21 días, con un grado de ocupación por plazas del 46,92% y por habitaciones del 59,28%, mientras que el Índice de Precios Hoteleros (IPH) en Murcia se situó en 102,76, con una variación anual de 3,70 por ciento, frente a los 153,98 euros de la media española.

En relación a los indicadores de rentabilidad del sector hotelero, la facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) en la Región de Murcia se situó en 72,47 euros. La media nacional se situó en 120,54 euros.

Por su parte, el ingreso por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación alcanzada en los establecimientos hoteleros, alcanzó los 42,15 euros en la Región. A nivel nacional, el ingreso por habitación disponible alcanzó los 86,34 euros.