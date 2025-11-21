Los hoteles de Murcia registran mejor dato de viajeros y pernoctaciones de enero a octubre desde que existen registros

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los establecimientos hoteleros de la Región de Murcia alcanzaron el mejor registro de viajeros y pernoctaciones para el periodo enero-octubre desde que hay datos, según la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, el crecimiento de ambos indicadores se situó por encima de la media nacional, confirmando la positiva evolución del sector en la Región.

En concreto, el número de viajeros aumentó un 2,5 por ciento respecto al mismo intervalo de 2024 (un 1,6 por ciento en España), hasta alcanzar los 1.329.270, lo que supone el registro más alto para el acumulado enero-octubre de la serie histórica.

Por procedencia, los viajeros nacionales, 1.009.721, aumentaron un 1,7 por ciento (un 0,2 por ciento en España), y los viajeros extranjeros, 319.549, fueron un 5,3 por ciento más (un 2,7 por ciento en España).

En cuanto a las pernoctaciones, aumentaron un 2,6 por ciento respecto a 2024 (un 0,9 por ciento en España) alcanzando las 3.135.578 y marcando también un máximo histórico para estos diez meses del año.

Las pernoctaciones de los viajeros nacionales, 2.287.452, aumentaron un 2,1 por ciento (descienden un 0,2 por ciento en España) y las de los viajeros extranjeros se incrementaron un 3,8 por ciento hasta las 848.127 pernoctaciones (un 1,4 por ciento en España).

Estos datos se han computado tras ser publicados los de octubre, según los cuales, los establecimientos hoteleros de la Región alojaron 130.900 viajeros durante este mes que generaron 288.953 pernoctaciones.

La facturación media por habitación ocupada (ADR) en los hoteles de la Región se situó en 72,47 euros durante octubre de 2025, lo que supone un incremento del 5,9 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR) alcanzó los 42,15 euros, registrando un aumento del 8,3 por ciento interanual.