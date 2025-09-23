Los hoteles de la Región registran un agosto histórico

MURCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró un agosto histórico, con el mayor número de viajeros y pernoctaciones desde que hay datos, ya que alcanzó en agosto de 2025 un nuevo récord en la llegada de viajeros a establecimientos hoteleros, al registrar un total de 178.479 visitantes, la cifra más alta para este mes desde que se tienen datos.

Esta cifra representa un incremento interanual del 6,3 por ciento respecto a agosto de 2024, una evolución que supera ampliamente la media nacional, situada en el 1,5 por ciento.

De hecho, la Región experimentó el segundo mayor crecimiento relativo entre comunidades autónomas. En cuanto a la procedencia de los viajeros, 127.651 residen en España, lo que representa un aumento del 5,7 por ciento en relación con el mismo mes del año anterior (frente al 0,7 por ciento de media nacional).

Por su parte, los viajeros procedentes del extranjero ascendieron a 50.828, un 8 por ciento más que en agosto de 2024, consolidando a la Región como la segunda comunidad con mayor incremento interanual de turistas internacionales, muy por encima del promedio nacional (2,2 por ciento).

Asimismo, el número total de pernoctaciones registradas en agosto en los hoteles de la Región fue de 456.105, un 3,5 por ciento más que el mismo mes de 2024 (0,9 por ciento en el conjunto de España), siendo el registro más alto para el mes de agosto desde que se tienen datos.

En cuanto a rentabilidad, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), se situó este mes en la Región en 71,24 euros de media, lo que supone un incremento del 4,3 por ciento respecto al mismo mes de 2024.

Con los datos de agosto, el número de viajeros en hoteles regionales durante lo que va del año 2025 aumentó un 3,3 por ciento (1,3 por ciento en España) respecto a 2024, hasta 1.056.821, lo que supone el registro más alto para el acumulado enero-agosto de la serie histórica.

De igual modo, en el conjunto de los ocho meses de 2025 las pernoctaciones aumentaron en los hoteles regionales un 3,7 por ciento respecto a 2024 (0,4 por ciento en España) hasta alcanzar 2.494.532, el registro más alto para el acumulado enero-agosto desde que se tienen datos.

A este respecto, los hoteles de la Región experimentaron el cuarto mayor incremento interanual de pernoctaciones relativo. El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, ha subrayado que estos datos "avalan el trabajo conjunto del Gobierno regional y el sector turístico y consolidan agosto como el mes más fuerte del verano, refuerzan la evolución favorable durante 2025 y consolidan un crecimiento destacado tanto en el ámbito nacional como internacional".