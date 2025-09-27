El hub de innovación UCAM HiTech acoge del 3 al 5 de octubre el NASA Space Apps Challenge 2025, el mayor hackathon STEAM - NASA SPACE APPS CHALLENGE

MURCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los días 3, 4 y 5 de octubre, el hub de innovación UCAM HiTech acogerá el NASA Space Apps Challenge 2025, el mayor hackathon STEAM. Durante 48 horas, equipos multidisciplinares trabajarán en soluciones innovadoras a retos planteados por la NASA y agencias espaciales internacionales, aplicando ciencia, tecnología, creatividad y trabajo en equipo.

La iniciativa se desarrollará con el apoyo del Gobierno de la Región de Murcia, UCAM, UCAM Hi Tech y Caja Rural Central. El NASA Space contará con la participación y apoyo institucional de María Dolores García Mascarell, presidenta de la UCAM; Ana Losantos, secretaria General de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social; y Patricia Pérez Romera, CEO de AMT y representante de NASA Space Apps Spain.

Entre los actos destacados en la agenda de este evento, el 3 de octubre, a las 17.20 horas, se producirá el acto de apertura y la presentación institucional. El 5 octubre, a las 13.45 horas, se anunciará el proyecto ganador y habrá unas breves declaraciones con el ganador y el jurado.

Antes, en la jornada del sábado 4 de octubre, de las 9.00 a las 20.00 horas, los equipos desarrollarán los proyectos, trabajando en la definición y prototipado de sus soluciones para los retos propuestos por la NASA, con apoyo de mentores. Al día siguiente, domingo 5 de octubre, tendrán que concluir el desarrollo de esos proyectos, para ser validados y entregados.

El NASA Space Apps Challenge moviliza cada año a más de 90.000 participantes en 160 países y 485 ciudades, y Murcia será una de las sedes que conectarán con esta red internacional de talento. La iniciativa supone una oportunidad única para visibilizar la capacidad innovadora y la empleabilidad de la Región de Murcia.