El Hub de Vanguardia y la Academia de Emprendimiento Juvenil de la Economía Social estarán listos a comienzos de 2027

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, junto al presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño - UCOMUR

MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado que el Hub de Vanguardia y la Academia de Emprendimiento Juvenil de la Economía Social estarán operativos a comienzos de 2027, en el marco de la colaboración entre el Gobierno regional y la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia (Ucomur).

Estas dos iniciativas, que supondrán una inversión de 1,1 millones de euros por parte del Gobierno regional, estarán ubicadas en Murcia y ofrecerán formación, conocimiento y mentorías para mejorar las habilidades profesionales de los jóvenes, ayudarles a desarrollar sus ideas y facilitar la creación de proyectos empresariales.

Durante la clausura de la Asamblea General Extraordinaria Electoral de Ucomur, López Miras ha señalado que ambos proyectos serán "elementos transformadores y diferenciadores de la Región de Murcia con el resto de España" y ha destacado su papel para generar oportunidades para los jóvenes a través de la economía social y el cooperativismo.

El presidente regional también ha reafirmado el compromiso del Gobierno autonómico con Ucomur y con el modelo cooperativo y ha felicitado a Juan Antonio Pedreño por su ratificación como presidente de la organización.

Asimismo, López Miras ha puesto en valor los resultados del VI Pacto por la Economía Social 2025-2028, que cuenta con un presupuesto de más de 50 millones de euros y más de 100 medidas. Según ha explicado, en su primer año de vigencia se han creado 3.233 empleos vinculados a las cooperativas y la economía social, frente al objetivo de alcanzar 6.000 puestos de trabajo hasta 2029.

"Se están cumpliendo los objetivos, está dando resultados y, sobre todo, está dando oportunidades a personas y a familias de la Región de Murcia", ha afirmado el presidente.

López Miras ha defendido además el cooperativismo como "una fórmula empresarial accesible a las personas" que permite "ser líder de tu propio negocio" y ha vinculado el desarrollo de este modelo con la trayectoria de Pedreño al frente de Ucomur.

Por último, el presidente regional ha reafirmado el compromiso del Gobierno de la Región de Murcia con el cooperativismo, la economía social y Ucomur, y ha señalado que ambas líneas de trabajo seguirán siendo impulsadas en los próximos años.