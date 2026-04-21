Hugo Morán convocará la Comisión de Seguimiento al terminar los trabajos previos a la evaluación ambiental de Portmán

MURCIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se ha comprometido a convocar la Comisión de Seguimiento una vez se disponga de los trabajos encargados a la UTE para su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Morán, que ha mantenido este martes una reunión con el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García, el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, y representantes vecinales de esta localidad ha informado de que en febrero de 2026 se comunicó a la UTE PROES CONSULTORES, S.A. - IBERMED INGENIERÍA, S.L. el levantamiento de la suspensión temporal del contrato para la actualización del proyecto de regeneración y adecuación ambiental de la bahía de Portmán. "Esta suspensión, acordada en septiembre de 2023, tuvo como finalidad incorporar el resultado de las consultas a administraciones públicas, colectivos vecinales y los estudios desarrollados por el CEDEX", según han informado desde la Delegación de Gobierno.

Asimismo, el secretario de Estado ha desmentido que el Ministerio tenga previsto encargar a TRAGSA la futura ejecución de las obras de regeneración y adecuación ambiental.

Por último, Morán ha coincidido con los representantes vecinales en que los intentos de judicializar el marco de cooperación institucional, que debe regir el interés común en la recuperación de la bahía, no contribuyen positivamente a la consecución de una solución.