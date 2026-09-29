El IBAFF reunirá cine, industria y actividades del 9 al 17 de octubre en Murcia

Presentación de la décimo sexta edición del Festival Internacional de Cine de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Murcia (IBAFF) celebrará su decimosexta edición del 9 al 17 de octubre con una programación dedicada al cine independiente que amplía su presencia en la ciudad con nuevas actividades y espacios, según ha informado el Ayuntamiento.

El concejal de Cultura, Diego Avilés, ha destacado que "el IBAFF nos permite disfrutar del mejor cine independiente y, al mismo tiempo, abrir la cultura a la ciudad, generar espacios de encuentro y acercarla a públicos diferentes".

"Queremos que Murcia viva el festival dentro y fuera de las salas, aprovechando espacios culturales como el Cuartel de Artillería o la Cárcel Vieja para compartir experiencias, conocimiento y talento", ha añadido.

Durante nueve días, la Filmoteca Regional de Murcia Francisco Rabal será la sede de la sección oficial de largometrajes y cortometrajes. Las películas seleccionadas competirán por dos premios, dotados con 10.000 euros al mejor largometraje y 6.000 euros al mejor cortometraje.

El jurado de largometrajes estará presidido por la guionista y productora Amaya Muruzábal y contará con Julia Alarcón, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, y Tirso Calero, productor, guionista y director. Nuria Muñoz presidirá el jurado de cortometrajes, junto a Vicente Seva, director del Festival de Cine de Alicante, y la actriz Ángela Leña.

La imagen de esta edición lleva la firma del ilustrador murciano Salvador Marín, El Tipo Raro. El cartel invita al espectador a descubrir, entre sus numerosos personajes y detalles, referencias al festival y al universo cinematográfico a través del característico humor visual del artista.

El festival sale a la ciudad Junto a las proyecciones de la Sección Oficial, el IBAFF desplegará un programa paralelo en diferentes espacios de Murcia.

El Cuartel de Artillería acogerá propuestas como Catametraje, una degustación fílmica con Bodegas Carchelo; un taller infantil de vuelo de dron; encuentros profesionales, degustaciones fílmicas y actividades relacionadas con la industria audiovisual.

El Centro de Cultura Contemporánea Cárcel Vieja se incorpora este año de manera destacada al festival.

Los días 13 y 14 será escenario del Seminario de la Crítica, dedicado a analizar la transformación de la crítica cinematográfica, su relación con el cine independiente y las nuevas formas de aprender a mirar el cine. Participarán especialistas como Israel Paredes Badía, Manuel Nicolás Meseguer, Hilario J. Rodríguez y José María Sesé.

Este espacio albergará además un encuentro con la productora Nuria Muñoz, un taller de interpretación frente a la cámara impartido por Nuria Cánovas y una mesa redonda con ASSIDO, ASTRADE, Cruz Roja y CEPAIM sobre las barreras que encuentran distintos colectivos para acceder a las salas de cine y las posibilidades de avanzar hacia una cultura más accesible.

La programación llegará igualmente a otros lugares de la ciudad. Luis Miguel Cultural acogerá la proyección del cortometraje Sorda, mientras que la Sala de Catas de Estrella de Levante combinará gastronomía y cine con la proyección de Una pizca de Ouija, de Twin Freaks, y un encuentro con sus cineastas.

PUNTO DE ENCUENTRO PARA EL SECTOR AUDIOVISUAL

La industria tendrá especial protagonismo los días 15 y 16 de octubre en el Cuartel de Artillería. El Foro FASCINE reunirá a representantes del audiovisual regional y de la federación de cine independiente MAPA-PIAFF para analizar los retos del sector.

También se celebrará una mesa sobre el papel de las mujeres en la industria audiovisual independiente y actividades profesionales vinculadas a la tecnología y la producción.

El viernes 16 se presentará además el mapa del sector audiovisual de la Región de Murcia, con la participación del consultor y productor Alejandro F. Romero y el director del INFO, Joaquín Gómez. La jornada incluirá una mesa redonda sobre el presente y el futuro del cine independiente con representantes del sector audiovisual y de las instituciones culturales.

Café Ficciones completará esta programación con un encuentro con Tirso Calero y una degustación fílmica vinculada a la presentación del libro 'Winner and Thompson. El cine artesanal de Michael Winner y J. Lee Thompson'.