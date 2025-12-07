El Icuam registra un récord en la acreditación de competencias laborales en sus empresas

MURCIA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional, a través del Instituto de las Cualificaciones de la Región de Murcia (Icuam), ha alcanzado un hito en la acreditación de competencias profesionales en el ámbito empresarial, con un total de 2.228 trabajadores que están participando en el Procedimiento de Reconocimiento, Evaluación y Acreditación de Competencias Profesionales (Prear).

El Prear permite que personas con experiencia profesional, pero sin titulación, obtengan una acreditación oficial basada en su trabajo. El proceso incluye fases de asesoramiento, evaluación y certificación, y otorga una acreditación oficial inscrita en el Registro Estatal de Competencias Profesionales. Es gratuito para empresas y trabajadores, y cuenta con financiación europea a través de los fondos NextGenerationEU.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, explicó que "este procedimiento pone en valor las competencias obtenidas a través de la experiencia laboral y la formación no formal, reforzando tanto la empleabilidad de los trabajadores como la competitividad del tejido empresarial regional".

La acreditación en las empresas permite a los trabajadores obtener su reconocimiento profesional sin tener que desplazarse, con evaluadores que son empleados de la empresa, formados por el Icuam. Entre las primeras entidades que han completado el proceso destacan Metalmecánicas Herjimar, S.L, del sector industrial, que ha acreditado a 35 trabajadores, con un total de 165 estándares de competencia profesional (ECP) y Fundown Plant, referente en empleo para personas con discapacidad intelectual, que ha reconocido las competencias de 20 trabajadores, sumando 427 ECP.

Además, otras empresas de la Región se encuentran ya en fase avanzada de acreditación como STV Gestión, con 2.034 trabajadores y 10.049 estándares en trámite; Aidemar, con 80 personas evaluadas y 274 ECP; y Marnys, con 59 personas en el proceso y 289 estándares de competencia profesional.

HERRAMIENTA ESTRATÉGICA PARA TRANSFORMAR LA GESTIÓN DEL TALENTO

Las empresas participantes coinciden en señalar que el Prear en una herramienta clave para la gestión del talento interno. La acreditación supone un reconocimiento oficial a la experiencia que los trabajadores han acumulado durante años, lo que refuerza su motivación, autoestima y proyección profesional dentro y fuera de la organización.

Las entidades que ya han iniciado la acreditación han manifestado su voluntad de continuar en futuras convocatorias, incorporando este modelo a su estrategia de desarrollo profesional y calidad. Además, este proceso permite elevar la calidad y profesionalización de los sectores, fortalece la competitividad empresarial, mejora la fidelización del personal y contribuye a una mejor planificación de recursos humanos.

Las entidades interesadas en participar en este proceso gratuito pueden consultar los requisitos en la página web del Icuam o en el teléfono 868401396.