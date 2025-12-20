El IES Mariano Baquero Goyanes, premiado por el Ministerio por sus planes de lectura

Alumnado del IES Mariano Baquero
Alumnado del IES Mariano Baquero - CARM
Europa Press Murcia
Publicado: sábado, 20 diciembre 2025 12:59
Seguir en

MURCIA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El IES Mariano Baquero Goyanes (Murcia) ha sido galardonado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes con uno de los premios a Planes de Lectura en el ámbito escolar correspondientes al curso 2024-2025.

Este premio distingue a centros sostenidos con fondos públicos que realizan proyectos de animación a la lectura y reconoce el compromiso de la comunidad educativa para promover hábitos lectores significativos y creativos entre el alumnado.

El galardón está dotado con 7.500 euros. El Plan Lector del IES Mariano Baquero Goyanes (Murcia) nace en el curso 2018-2019 como Proyecto de Innovación Educativa, apoyado por la Consejería de Educación y Formación Profesional.

El proyecto consiste en la mejora de la comprensión lectora del alumnado a partir de las obras de los clásicos literarios, trabajándolos desde la interdisciplinariedad, y en la animación a la lectura y dinamización de las bibliotecas escolares.

Además, el IES ha trabajado con otros centros educativos en iniciativas como 'Versos y Naturaleza: Sánchez Bautista en las aulas de ESO y Bachillerato', y su metodología se ha difundido a docentes de la Región de Primaria y Secundaria a través del Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia (CPR) y al Liceo Cervantes de Roma. El Plan Lector fue distinguido con el Sello del Consejo de Cooperación Bibliotecaria en 2023, que otorga el Ministerio de Cultura.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado