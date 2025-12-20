El IES Mariano Baquero Goyanes, premiado por el Ministerio por sus planes de lectura

Alumnado del IES Mariano Baquero - CARM

MURCIA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El IES Mariano Baquero Goyanes (Murcia) ha sido galardonado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes con uno de los premios a Planes de Lectura en el ámbito escolar correspondientes al curso 2024-2025.

Este premio distingue a centros sostenidos con fondos públicos que realizan proyectos de animación a la lectura y reconoce el compromiso de la comunidad educativa para promover hábitos lectores significativos y creativos entre el alumnado.

El galardón está dotado con 7.500 euros. El Plan Lector del IES Mariano Baquero Goyanes (Murcia) nace en el curso 2018-2019 como Proyecto de Innovación Educativa, apoyado por la Consejería de Educación y Formación Profesional.

El proyecto consiste en la mejora de la comprensión lectora del alumnado a partir de las obras de los clásicos literarios, trabajándolos desde la interdisciplinariedad, y en la animación a la lectura y dinamización de las bibliotecas escolares.

Además, el IES ha trabajado con otros centros educativos en iniciativas como 'Versos y Naturaleza: Sánchez Bautista en las aulas de ESO y Bachillerato', y su metodología se ha difundido a docentes de la Región de Primaria y Secundaria a través del Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia (CPR) y al Liceo Cervantes de Roma. El Plan Lector fue distinguido con el Sello del Consejo de Cooperación Bibliotecaria en 2023, que otorga el Ministerio de Cultura.