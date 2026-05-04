El 'III Match Región de Murcia' y una carrera fomentarán la donación de órganos y médula ósea - EUROPA PRESS

MURCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia es la primera comunidad de España que dedica un día a los donantes de órganos y sus familiares, celebrándose en 2025 por primera vez. Con motivo de esta conmemoración, la I Carrera Popular por Donación de Órganos y la lucha contra la Leucemia 'Corre para dar vida' reunirá este domingo en Murcia a más de 2.000 corredores.

El recorrido comenzará en el Centro Regional de Hemodonación y transcurrirá por el barrio del Infante Juan Manuel y El Carmen para concluir en la plaza de Toros. En concreto, se realizarán tres carreras, una de 5 kilómetros, otra de 10, donde se harán dos vueltas al circuito y una tercera de 5 kilómetros que será solidaria.

Los dorsales se podrán recoger los días 8 y 9 en la plaza del Cardenal Belluga y el mismo día de la carrera en la puerta del Hospital Reina Sofía. Cada participante ha colaborado con 5 euros en su inscripción, pero también hay disponible un dorsal 0, según han explicado en el acto de presentación.

La Policía Local de Murcia desplegará un total de 25 agentes distribuidos a lo largo del recorrido, con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes, asegurar el correcto desarrollo de la prueba y compatibilizar su celebración con la movilidad urbana.

Las inscripciones siguen abiertas, por lo que la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones ha animado "a los más jóvenes a participar y a registrarse porque para ser potencial donante de médula hay que tener entre 18 y 40 años".

En 2025, se realizaron dos eventos. Un congreso y un 'match' para la donación de médula, donde se consiguieron 900 donantes en un día, datos que lograron que el Gobierno regional aceptase este día como el Día regional del Donante de Órganos y Medula Ósea.

Este año, también se celebrará el día 12 de mayo el 'match' para "fomentar que los jóvenes, de entre 18 y 40 años, se registren, a través de un análisis de sangre, en una red nacional con ámbito mundial, para conseguir el mayor número de personas que puedan ser potenciales donantes de médula ósea", ha explicado el consejero de Salud, Juan José Pedreño.

"Un paciente puede encontrarse con un familiar que no sea compatible, pero en estos bancos puede haber quienes lo sean y por tanto dar vida", ha apuntado el responsable de Salud.

Este acto se celebrará en la Universidad de Murcia, Universidad Politécnica de Cartagena y Universidad Católica de Murcia. Asimismo, participarán los diez hospitales de la Región, el Centro Regional de Hemodonación y 43 centros de salud.

La Región de Murcia cuenta con 26.000 potenciales donantes de médula, datos que la sitúan en quinto lugar a nivel nacional. "Esto pone de manifiesto la solidaridad de la Región de Murcia", ha valorado Pedreño.

VI REUNIÓN DE COORDINADORES DE TRASPLANTES DE LA REGIÓN DE MURCIA

El Hospital Virgen de la Arrixaca acogerá el 11 de mayo la sexta reunión de coordinadores de trasplante de la Región de Murcia.

En ella se celebrarán cuatro mesas, una dedicada a la promoción de la donación de médula ósea, otra al trasplante renal en la Región de Murcia, una tercera sobre programas de donación y la última dedicada a los proyectos en trasplante clínico. Entre los participantes se encontrarán el doctor Mario Royo, que hablará sobre el programa de donación de la Arrixaca, el primer hospital en los últimos 10 años en número de donaciones, y la doctora Nuria Alonso, quien lo hará sobre el resto de hospitales de la Región.

El coordinador regional de trasplantes, Ricardo Robles, ha destacado que el Hospital Morales Meseguer y Reina Sofía de Murcia superaron su registro de donación el pasado año.

Robles ha explicado que la Región de Murcia superó los 100 donantes en un año por primera vez. También pasaron esta cifra los trasplantes renales por primera vez en la historia en los últimos tres años.

Así, se supero el número de trasplantes de corazón, habiéndose realizado 18 en un año y se llevaron a cabo programas de donantes de muerte encefálica. Esto ha llevado a la Región de Murcia a situarse 10 puntos por encima de la media nacional.

PIONEROS EN TRASPLANTES

El primer programa de donación y trasplante de órganos comenzó en el hospital Virgen de la Arrixaca en 1985 y, desde entonces, más de 7.000 personas han sido trasplantadas.

Desde los inicios de los programas de trasplante se han realizado 7.158 trasplantes en la Región de Murcia, de los que 2.195 son trasplantes renales; 1.804 trasplantes hepáticos, 2.910 de médula ósea -1.556 en el hospital Morales Meseguer y 1.354 en La Arrixaca- y 249 trasplantes cardíacos.

La elevada tasa de donación se ha mantenido en la Región de Murcia durante 2025, con 99 donantes (tercera cifra histórica tras los 110 donantes de 2023 y los 109 de 2024). Además, 5 pacientes fueron donantes vivos de riñón, lo que ha permitido superar los 100 donantes por tercer año consecutivo (104 donantes totales).

España mantiene el primer lugar mundial, con 51,9 donantes por millón de población, y la Región de Murcia es una de las siete comunidades autónomas con más de 60 donantes por millón. En concreto, ocupa el quinto lugar nacional (11 puntos más que la media nacional). Asimismo, el hospital Virgen de la Arrixaca ha vuelto a ser el primer hospital de España en donación de órganos, con 70 donantes.