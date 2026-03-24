Inaugurado el disuasorio de Hacienda que contará con 404 plazas gratis hasta el final de las Fiestas de Primavera - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo aparcamiento disuasorio de Hacienda, frente a la sede de la Agencia Tributaria, ya está en funcionamiento después de que el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, lo haya inaugurado este martes.

Con 404 plazas y una superficie de 10.463 m2, el aparcamiento se convierte en el mayor estacionamiento de la red municipal que gestiona el Consistorio a través de Aparcamurcia, siendo el primero que da cobertura a uno de los principales accesos de la ciudad, la avenida Juan Carlos I, han informado desde el Consistorio.

GRATUIDAD PARA FOMENTAR SU USO EN SEMANA SANTA Y FIESTAS DE PRIMAVERA

El edil ha anunciado también que el uso del nuevo aparcamiento será gratuito hasta el domingo posterior al Entierro de la Sardina.

Esta iniciativa se enmarca en el dispositivo especial de movilidad diseñado para Semana Santa y Fiestas de Primavera y busca que murcianos y visitantes conozcan el nuevo estacionamiento así como fomentar su uso.

De esta forma, los disuasorios juegan un papel fundamental para absorber los desplazamientos y facilitar el acceso al centro en los días de mayor afluencia, como son el Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina.

La incorporación de este nuevo estacionamiento permite ampliar en 404 plazas la oferta del pasado año, reforzando así la capacidad de la ciudad para gestionar grandes flujos de visitantes.

UBICACIÓN ESTRATÉGICA

Su ubicación, en el entorno de la avenida Juan Carlos I y Príncipe de Asturias, permite dar servicio tanto a quienes acceden a Murcia por este eje como a quienes se dirigen a centros atractores cercanos como la Biblioteca Regional, el Archivo, el Pabellón Príncipe de Asturias, el Instituto Juan Carlos I, el CEIP Nuestra Señora de Belén o la propia Agencia Tributaria.

Su proximidad a las paradas de tranvía y autobús le confiere un importante carácter intermodal, y permite a murcianos y visitantes dejar el vehículo y continuar hasta el centro de la ciudad en transporte público o a pie.

CAPACIDAD PARA RETENER HASTA 1,4 MILLONES DE LITROS

El disuasorio de Hacienda es el primero de una nueva generación de aparcamientos, adaptándose a las condiciones climáticas de la ciudad y generando espacios más amables.

Para ello, se han plantado 150 árboles de gran porte, lo que permitirá generar zonas de sombra natural y reducir el efecto isla de calor, a lo que también contribuirá la coloración del pavimento.

Además, el subsuelo del aparcamiento se concibe como un gran sistema urbano de drenaje sostenible (SUDS), siendo la primera vez en que se aplica esta tecnología a un estacionamiento en el municipio.

Las celdas ubicadas bajo el pavimento permeable tienen capacidad para retener hasta 1,4 millones de litros de agua, lo que permite gestionar el caudal generado durante episodios de lluvia intensa con un periodo de retorno de 100 años. Se trata de una solución pionera que permitirá laminar completamente caudal de agua provocado por las lluvias, habiendo sido diseñado para poder gestionar dos eventos consecutivos en menos de 48 horas, pasando de 230 a 4 litros por segundo.

Esto ha sido posible gracias al trabajo conjunto de Aguas de Murcia y Urbamusa, lo que ha permitido aunar su conocimiento técnico para dar respuesta simultánea a dos necesidades clave de la ciudad: la gestión de lluvias y la creación de nuevas alternativas de aparcamiento en los accesos urbanos, impulsando de esta forma soluciones integradas de movilidad y sostenibilidad.

Las tarifas de serán de 0.50 euros la hora, y 3 euros el máximo diario. Como el resto de aparcamientos de la red también se podrán sacar bonos durante un año que durante al mes suponen 25 euros.

LA RED APARCAMURCIA

Durante la actual legislatura se han incorporado más de 1.700 nuevas plazas de aparcamiento, lo que supone cerca del 53% del total de la red de gestión municipal, reflejando la apuesta por ofrecer alternativas reales de movilidad y mejorar el acceso a la ciudad.

Se engloba en esta estrategia la reciente apertura del aparcamiento de Abenarabi, lo que sumado a la inauguración de este disuasorio, ha permitido incorporar en apenas un mes un total de 844 nuevas plazas de aparcamiento, reforzando de forma significativa la oferta municipal.

DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO

El nuevo disuasorio servirá también para dinamizar el tejido comercial de Santiago y Zaraíche. Con este objetivo, y tras el periodo inicial de gratuidad, el Ayuntamiento pondrá en marcha un sistema de tickets vinculado a las compras en establecimientos de la zona, de forma que los usuarios puedan beneficiarse de ventajas en el estacionamiento.

Esta iniciativa, que abarcará los aparcamientos de Hacienda y Loaysa, se desarrollará en colaboración con la Junta Municipal y los comerciantes, reforzando así el tejido económico y creando oportunidades para el comercio.