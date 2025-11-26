Un incendio en una planta de compostaje de residuos en Calasparra afecta a terreno forestal

MURCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) y miembros de la Unidad de Defensa contra los Incendios Forestales de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática han apagado esta madrugada el incendio declarado en una planta de compostaje de residuos, que ha acabado afectando a terreno forestal colindante, en el término municipal de Calasparra.

El '1-1-2' recibía, sobre las 00.01 horas, una llamada de la Policía Local de Calasparra que veía el resplandor y columna de humo por un posible incendio ubicado entre la Sierra del Puerto y la vía de ferrocarril. Llamadas posteriores lo ubicaron en la planta de compostaje de la zona.

Al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local, agentes medioambientales, bomberos del CEIS procedentes de los parques de Caravaca de la Cruz y Cieza y dos brigadas forestales.

El fuego se había iniciado en la planta de compostaje y, como consecuencia del viento, se había extendido al terreno colindante. A las 6.52 horas se retiraron los efectivos de la Unidad de Defensa contra los Incendios Forestales. Un retén de bomberos del CEIS permanece en el lugar.