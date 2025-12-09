La incidencia de la gripe aumenta un 248,8% en la última semana en la Región de Murcia

Archivo - Una mujer con mascarilla en el mostrador de un hospital - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MURCIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de la gripe aumentó un 248,8% en la Región de Murcia en la primera semana de diciembre, hasta los 180 casos por cada 100.000 habitantes, según el último informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria del Servicio Murciano de Salud (SMS).

En conjunto, la incidencia de las infecciones respiratorias agudas (IRA) ascendió entre el 1 y el 7 de diciembre un 32% con respecto a la semana anterior en la Región, situándose en 982 casos por cada 100.000 habitantes.

El documento, publicado por la Consejería de Salud, apunta que la incidencia de la gripe ha aumentado en las nueve áreas del SMS.

En concreto, los casos de gripe han aumentado un 267,7% en el Área I (Murcia Oeste); un 232,7% en la II (Cartagena); un 171,2% en la III (Lorca); un 317,4% en la IV (Noroeste); un 300% en la V (Altiplano); un 253,4% en la VI (Vega Media del Segura); un 273,3% en la VII (Murcia Este); un 217,1% en la VIII (Mar Menor) y un 129,2% en la IX (Vega Alta del Segura).

MASCARILLA EN CENTROS SANITARIOS

Cabe recordar que la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los centros sanitarios públicos y privados de la Región de Murcia ha arrancado este martes y se extenderá hasta, al menos, el próximo 30 de diciembre, según la Orden de la Consejería de Salud recogida en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

En concreto, esta decisión afecta a quienes acudan a centros hospitalarios y atención primaria, policlínicas o centros sanitarios polivalentes, así como los servicios de urgencias extrahospitalarios.

La Consejería entiende que el uso de la mascarilla es "el mecanismo más eficaz y sencillo de prevención que favorece de forma notable la contención de la transmisión de los virus respiratorios y que presenta una menor carga restrictiva para la población".

La Orden hace referencia a un informe epidemiológico actual que refleja que la ola epidémica de gripe en la Región de Murcia con ascenso de la curva se ha adelantado cuatro semanas respecto a la temporada anterior.

El "pronunciado ascenso" observado por la Consejería de Salud en la semana 48 respecto a la 47 --más del doble-- indica que se está produciendo una rápida progresión de la infección gripal en la comunidad autónoma.

Adicionalmente, Salud aconseja con carácter general el uso de mascarillas en personas especialmente vulnerables o inmunodeprimidas, así como en quienes muestren o tengan síntomas de afección respiratoria.

También se recomienda su uso en los centros y servicios del ámbito social dedicados a la atención de personas mayores y/o con discapacidad, tanto de carácter residencial como en centros de día; consultas sanitarias privadas en las que exista una mayor interacción y cercanía entre profesionales y pacientes, y en los establecimientos sanitarios, en especial en las oficinas de farmacia.

La vigencia de la obligatoriedad de la mascarilla será revisada periódicamente, con lo que puede ser modificada, prorrogada o modulada con carácter previo, en función de la evolución de la situación epidemiológica regional.