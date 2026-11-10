La incidencia de las infecciones respiratorias en la Región de Murcia se mantiene estable

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MURCIA, 10 (EUROPA PRESS)

La incidencia acumulada de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en la red de Atención Primaria de la Región de Murcia se mantiene estable entre el 2 y el 8 de noviembre, hasta alcanzar los 551,6 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 551,5 de la semana anterior, según el último informe del Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud consultado por Europa Press.

Por tipología, los casos de infección por coronavirus (SARS-CoV-2) han disminuido un 18,2%, con 9,5 casos por cada 100.000 habitantes, los de gripe también han disminuido un 17,9% (8,3 casos) y los de bronquitis y bronquiolitis han aumentado un 15,4% (56 casos).

Los datos de la Red Centinela Sanitaria sitúan la tasa de positividad en las muestras analizadas en un 12,5% para el SARS-CoV-2 y un 0% para la gripe y el Virus Respiratorio Sincitial (VRS).

En la distribución por áreas de salud, la mayor incidencia semanal en el conjunto de infecciones respiratorias se ha localizado en el Área 4 (Noroeste), con 790,5 casos por 100.000 habitantes, el Área 7 (Murcia Este), con 651,3 casos, y el Área 1 (Murcia Oeste), con 636,8 casos.

Les siguen el Área 8 (Mar Menor), con 577,8 casos, el Área 3 (Lorca) con 563,2 casos y el Área 6 (Vega Media), con 557,8 casos. Por su parte, los registros de menor intensidad en la Región se sitúan en el Área 2 (Cartagena), con 526,7 casos; el Área 9 (Vega Alta) con 509,3 casos; y el Área 5 (Altiplano), con 419,1 casos por cada 100.000 habitantes.