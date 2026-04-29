Los 'influencers' gastronómicos más seguidos de España cocinarán la huerta de Murcia en el desafío 'Viral Food'

'Viral Food' Se Celebrará Del 24 Al 26 De Mayo - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los creadores de contenido gastronómico más influyentes del país como La Cocina del Pirata, Rafuel, Mamá Atómica o Recetas de Willy participarán en Murcia en el 'Viral Food', un desafío gastronómico donde deberán elaborar platos innovadores empleando productos de proximidad.

Del 24 al 26 de mayo, el Cuartel de Artillería será el escenario de este evento que traslada el éxito de las recetas de las redes sociales a la cocina en directo. El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén y la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, han presentado esta mañana los detalles de esta cita que busca dar visibilidad nacional a la despensa murciana, han informado desde el consistorio.

El objetivo es que la calidad de la huerta de Murcia sea el contenido principal tanto en los medios tradiciones como digitales, con una narrativa que alcanzará a más de 8 millones de personas, contando los seguidores que suman los participantes en redes sociales.

DEGUSTACIÓN Y CULTURA LOCAL EN LA 'CALLE DE LA TAPA'

La oferta para los asistentes se concentra en la 'Calle de la Tapa', un espacio donde se podrán degustar las elaboraciones más representativas de la zona de la mano de hosteleros y productores locales. Lejos de ser una feria convencional, el evento integra el consumo con el aprendizaje a través de catas guiadas y talleres especializados.

Mientras los adultos descubren nuevas técnicas o maridajes, los más pequeños tendrán su propio espacio de formación en los talleres 'Mini Gourmet'.

OCIO Y FORMACIÓN DE ACCESO LIBRE

La programación incluye una agenda cultural con conciertos y sesiones de DJ durante las tres jornadas. "Queremos que el producto murciano sea el protagonista de un espectáculo moderno que atraiga a nuevos públicos y ponga en valor nuestra identidad", ha señalado José Guillén.

Toda la programación y horarios detallados están disponibles en los canales oficiales del Ayuntamiento de Murcia, y en la página web del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona.