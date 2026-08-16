El Info convierte más de 150 experiencias empresariales en una guía práctica para avanzar en economía circular

El Info fomenta la sostenibilidad en las pymes regionales a través del foro Circularmente. - CARM

MURCIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), continúa ampliando el Catálogo Dinámico de Buenas Prácticas en Economía Circular de la Región de Murcia, una herramienta interactiva que reúne ya más de 150 experiencias empresariales.

La iniciativa busca convertir el conocimiento acumulado por las empresas regionales en soluciones prácticas que puedan ser conocidas, adaptadas y aplicadas por otras organizaciones.

El consejero de Empresa, Luis Alberto Marín, destacó que "la sostenibilidad deja de ser un concepto abstracto cuando se traduce en procesos que reducen costes, aprovechan mejor los recursos y hacen más competitivas a nuestras empresas".

"El objetivo del Gobierno regional es acompañar al tejido productivo con herramientas útiles, pero también dar visibilidad a quienes ya están demostrando que economía circular, innovación y rentabilidad pueden avanzar de la mano" añadió.

El catálogo detalla en cada caso el reto planteado, la solución adoptada, los ámbitos de actuación y los principales resultados obtenidos. Las iniciativas han sido revisadas y validadas por especialistas y se clasifican de acuerdo con las siete erres de la economía circular (repensar, reducir, reutilizar, reparar, reciclar, recuperar y remanufacturar), así como por su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Entre las prácticas recopiladas destacan la valorización de residuos y subproductos para transformarlos en nuevos recursos, la digitalización de procesos para mejorar la eficiencia en el uso de materiales y la incorporación del ecodiseño. Casi un 40 por ciento de estas medidas repercuten en un ahorro de costes.

Las experiencias abarcan distintos sectores siendo especialmente representativos el agroalimentario, el medio ambiente, el agua, la energía, las TIC, la industria química y el hábitat, principalmente en la etapa de producción y fin de vida del producto.

Las buenas prácticas se distribuyen por numerosos municipios de la Región, lo que muestra que la economía circular no se concentra únicamente en las principales áreas industriales, sino que tiene una implantación territorial amplia. Esta herramienta forma parte de las 33 actuaciones del programa Empresa Sostenible 2030 Región de Murcia, presentado en el marco del foro 'Circularmente'.

Con este programa, el Info acompaña a las empresas en la incorporación de la sostenibilidad a su estrategia, no solo como respuesta a las exigencias ambientales, sino como una vía para innovar, ganar eficiencia y reforzar su posición en los mercados.