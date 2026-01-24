Informajoven cierra 2025 reforzando su papel como referente juvenil en Murcia, con más de 2.300 consultas atendidas

MURCIA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El año 2025 ha sido un ejercicio especialmente intenso y productivo para el Informajoven, el Centro de Información y Asesoramiento Juvenil del Ayuntamiento de Murcia, dependiente de la Concejalía de Talento Joven y Espacios Públicos. A lo largo del año, el servicio ha consolidado su papel como referente informativo y de orientación para la población joven del municipio, adaptándose a sus necesidades reales y a los nuevos canales de comunicación.

El centro antiene como objetivo general ofrecer un servicio permanente de información, asesoramiento y documentación a jóvenes de Murcia y a quienes visitan la ciudad, facilitando el acceso a oportunidades educativas, laborales, culturales, sociales y de participación.

ATENCIÓN DIRECTA E INFORMACIÓN ACTUALIZADA

Durante 2025 se han atendido 2.320 consultas directas, gestionadas por múltiples vías: atención presencial, teléfono, correo electrónico, WhatsApp y redes sociales. Este dato refleja la confianza de la juventud murciana en un servicio cercano, accesible y adaptado a sus hábitos de comunicación.

En el ámbito de la difusión informativa, ha enviado 46 boletines informativos semanales a más de 4.700 personas, con convocatorias clasificadas por áreas como empleo, becas, ayudas, premios, jornadas y actividades. Además, se han incorporado a la web más de 1.240 convocatorias, ofreciendo información puntual y actualizada sobre oposiciones, procesos selectivos, cursos, subvenciones, actividades culturales y de ocio, entre otras.

Su web mantiene también bloques de contenidos por áreas temáticas, con información fija y permanente sobre educación, trabajo, programas europeos, vivienda, salud, bienestar social, voluntariado o administración pública. A ello se suma la actualización constante de las secciones de 'destacados' y 'noticias', donde se recoge información de especial interés tanto de los programas municipales como de otras fuentes relevantes.

PARTICIPACIÓN JUVENIL Y DIMENSIÓN EUROPEA

Uno de los programas más consolidados es el de Corresponsales Juveniles en centros educativos del municipio, desarrollado durante el curso escolar. En 2025 se han celebrado cinco reuniones formativas, una jornada de Encuentro de Corresponsales del municipio de Murcia y un encuentro final en Puntas de Calnegre, fomentando la participación y la comunicación entre jóvenes.

Informajoven gestiona además el Punto Multiplicador Eurodesk del Ayuntamiento de Murcia, desde el que se informa y orienta sobre recursos de movilidad europea y, al mismo tiempo, se atienden consultas de jóvenes europeos interesados en Murcia, canalizadas a través de la red EURODESK.

A lo largo del año, el equipo ha impartido charlas y talleres solicitados por centros educativos, entidades y asociaciones, y ha participado en ferias y eventos como la Feria Universitaria de la Universidad de Murcia.

También se ha llevado a cabo formación técnica sobre la Red EURES, se ha participado en mesas redondas, jornadas de información juvenil y actuaciones vinculadas a la salud mental, así como en el proyecto europeo Harmony, liderado por el Programa de Proyectos Europeos e Intercambios Juveniles del Servicio de Juventud.

Además, el servicio está presente a través de carpas informativas en diferentes eventos para informar y estar cerca de los más jóvenes y que puedan conocer las actividades y servicios que ofrece el INFORMAJOVEN.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORAMIENTO

Informajoven refuerza su atención integral a través de dos servicios especializados, la asesoría psicosocial y el Servicio de Orientación Académico-Laboral.

Respecto a la Asesoría Psicosocial, orientada a jóvenes de entre 12 y 40 años, que ofrece atención psicológica personalizada en los espacios juveniles municipales 585m2, El Palmar y La Nave. Durante 2025 se ha atendido de forma individual a 189 jóvenes, se han impartido 28 talleres y charlas con 954 asistentes.

Este servicio, atendido por dos psicólogas sanitarias, combina la atención directa con acciones preventivas y formativas sobre gestión emocional, toma de decisiones, resolución de conflictos y salud mental.

Por su parte, el Servicio de Orientación Académico-Laboral, dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años y atendido por dos orientadores laborales, ha realizado atención individualizada a 104 jóvenes. Además, se han desarrollado 10 charlas y 5 talleres, con un total de 240 asistentes. Este servicio presta apoyo tanto en el Centro Informajoven como en centros educativos y entidades que lo solicitan.

"El balance de 2025 confirma a Informajoven como un servicio esencial para la juventud del municipio de Murcia, capaz de combinar información actualizada, orientación especializada, participación juvenil y dimensión europea. Un trabajo constante que refuerza el compromiso municipal con el talento joven, el bienestar emocional y el acceso real a oportunidades en los espacios públicos y educativos de la ciudad", destacan fuentes municipales.