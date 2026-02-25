Informes policiales revelan focos de agitación universitaria en Murcia tras el intento de golpe de Estado

Archivo - Imágenes del cordón policial que rodeó el Congreso de los diputados el 23F - Europa Press - Archivo

MURCIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los informes desclasificados de la Comisaría General de Información (CGI) relativos a la situación de las regiones policiales tras el intento de golpe de Estado del 23 de febrero detallan la actividad de diversos grupos políticos en la capital murciana.

Según los documentos titulados 'Situación actual en las distintas regiones policiales y acciones de protesta previstas', los servicios de inteligencia policial monitorizaron especialmente el ámbito universitario durante las jornadas del 24 y 26 de febrero de 1981.

El primer informe, fechado el 24 de febrero, señala que en la zona universitaria de Murcia aparecieron pancartas firmadas por la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y el Movimiento Comunista (MC). En dichas comunicaciones se solicitaba explícitamente la "depuración de las FAS (Fuerzas Armadas) y FOP (Fuerzas de Orden Público)".

Asimismo, el documento de la Jefatura Superior recoge la celebración de una asamblea estudiantil en la que se pidió la "disolución de los grupos fascistas y terroristas" como respuesta inmediata a la ocupación del Congreso de los Diputados.

Un segundo informe, con fecha de 26 de febrero, da cuenta de una nueva concentración en el campus de la Universidad de Murcia. Según el parte policial, la asamblea fue convocada de forma conjunta por el Movimiento Comunista (MC), la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y la Unificación Comunista de España (UCE).

El acta de información señala que a esta movilización asistieron unas 400 personas que aprobaron la adhesión de estas organizaciones a todos los actos de protesta o apoyo que fueran convocados por los partidos políticos.

Ese mismo documento apunta que, además de la manifestación organizada para el día siguiente tras la solicitud al Gobierno civil de Movimiento Comunista, Partido del Trabajo, LCR y UCE constaba una nueva petición para celebrar otra manifestación el 7 de marzo bajo el lema 'En defensa de las libertades democráticas'.

Estos datos forman parte de la documentación remitida en su día por las Jefaturas Superiores de Policía a la Comisaría General de Información para evaluar el estado del orden público y la respuesta civil en las diferentes provincias tras la crisis institucional.