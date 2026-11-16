Infraestructuras inicia las obras de construcción de la glorieta del Camino del Sifón, en Cartagena

Obras de construcción de una glorieta en el Camino de El Sifón (Cartagena) - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial inicia las obras de construcción de una glorieta en la carretera RM-F35, en su intersección con el Camino del Sifón, en el término municipal de Cartagena. La actuación cuenta con una inversión regional de 541.548 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

La nueva glorieta eliminará un tramo de alta concentración de accidentes, mejorando la circulación y reforzando la seguridad vial para los más de 1,85 millones de usuarios que utilizan ese cruce al año, según ha informado la Comunidad.

Los trabajos se desarrollan en el punto kilométrico 22,250, entre el paso inferior bajo la autovía A-30 y la glorieta de acceso al polígono industrial Cabezo Beaza, en una vía que conecta los municipios de San Javier, Los Alcázares, Torre-Pacheco y Cartagena.

La obra consiste en la transformación de la actual intersección en cruz en una glorieta que permitirá ordenar los movimientos de tráfico, reducir la velocidad de circulación y evitar maniobras de riesgo, especialmente los giros a la izquierda.

La nueva infraestructura facilitará los movimientos de entrada y salida desde el Camino del Sifón hacia la RM-F35 y viceversa, así como los cambios de dirección y las incorporaciones a los distintos itinerarios, mejorando la organización de la circulación en este punto.

La futura glorieta contará con un sistema de alumbrado mediante luminarias de tecnología LED; se mejorará el drenaje de la intersección, y se instalará la señalización adecuada para ordenar los movimientos de tráfico y facilitar la circulación de los vehículos.