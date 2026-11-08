Inician las obras de reparación del firme en la RM-B37 que conecta Las Torres con la autovía del Noroeste

Imágenes de las obras que se están llevando a cabo para mejorar el firme de la carretera RM-B37 en Las Torres Cotillas. - CARM

MURCIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial ha iniciado las obras de reparación del firme en la carretera RM-B37, que conecta Las Torres de Cotillas con la autovía del Noroeste (RM-15), para actuar sobre los tramos que presentan un mayor deterioro.

La actuación cuenta con un presupuesto de 1.006.046 euros y afecta al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 1,9 y 5,3, por el que circulan una media de 1.668.050 vehículos al año. El plazo previsto para la ejecución de las obras es de cinco semanas.

Los trabajos se adaptarán al tipo de daño detectado en cada zona. En los puntos donde el pavimento presenta cuarteamiento, se fresará la superficie deteriorada hasta una profundidad de 11 centímetros y se repondrá el firme mediante nuevas capas de mezcla asfáltica. En otras zonas afectadas será necesario demoler el pavimento y reconstruir las capas inferiores para recuperar la capacidad de soporte de la calzada.

En tramos muy dañados la excavación podrá alcanzar una profundidad de hasta 90 centímetros. Posteriormente, se colocará una lámina geotextil y se extenderán capas de grava y grava-cemento antes de reponer el firme asfáltico.

De esta forma, la intervención contempla distintas soluciones constructivas en función de la profundidad y las características de los daños, con actuaciones que abarcan tanto la superficie de rodadura como las capas estructurales de la carretera.

Esta obra es una de las actuaciones de choque que la Comunidad está llevando a cabo estos meses en carreteras cuyo deterioro se ha agravado por los sucesivos episodios de lluvias intensas registrados durante 2025 y 2026, junto con las altas temperaturas del verano.

La infiltración de agua y los cambios en las condiciones de los materiales han favorecido la aparición de fisuras, deformaciones, baches y daños en las capas inferiores del firme, por lo que resulta necesario actuar para garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad vial.