La iniciativa 'Taxi luz' permitirá a los mayores disfrutar de la iluminación navideña en Murcia

Los mayores de cuatro residencias podrán disfrutar de la iluminación navideña gracias a 'Taxi luz', una propuesta altruista del sector del taxi para acercarles la Navidad y hacerles partícipes del ambiente especial que se vive en la ciudad.

Se trata de una acción que se lleva a cabo de forma simultánea en varias ciudades de España y en la que colabora el Ayuntamiento de Murcia. Gracias a esta actuación, 80 mayores podrán disfrutar de una jornada especial recorriendo las calles de la ciudad para contemplar la iluminación y decoración navideñas.

Para ello, se movilizarán una treintena de taxis para recogerles de forma gratuita en las puertas de las residencias de 'Hermanitas de los Pobres', 'Emerá', 'Virgen del Carmen' y 'Domusví', siendo ocho de ellos adaptados para garantizar la participación de aquellos que tienen movilidad reducida.

El Concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, destaca que, con esta iniciativa, "el sector del taxi vuelve a mostrar su solidaridad y el compromiso e implicación con la ciudad y nuestros mayores, siendo una pieza fundamental durante todo el año para garantizar sus desplazamientos, movilidad y autonomía".

Este evento ha crecido y se ha consolidado gracias al compromiso y buen hacer de los profesionales del taxi, que ha permitido la incorporación de nuevas residencias y multiplicar el número de personas que disfrutan de esta iniciativa solidaria.

El cortejo, escoltado por la Policía Local, saldrá este martes, 9 de diciembre, desde la Avenida de la Justicia a las 18.30, pudiendo disfrutar de los lugares más emblemáticos, incluidos el Gran Árbol de la Plaza Circular o las luces de Gran Vía, Avenida de la Constitución o el Barrio del Carmen.

Cada vehículo acogerá a dos o tres personas, garantizando así que todos ellos dispongan de una vista privilegiada de la iluminación desde las ventanas de los taxis.