Instalan 17 luminarias LED con alimentación solar en la RM-D3 para mejorar la seguridad vial entre Lorca y La Hoya

Las nuevas luminarias LED alimentadas por energía solar incorporan detectores de presencia, presentan una alta eficiencia energética y cuentan con batería integrada - CARM

MURCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha finalizado la instalación de 17 luminarias solares en la carretera RM-D3, que une Lorca con la diputación de La Hoya, en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 2,8 y 3,2.

El director general de Carreteras, Francisco Carrillo, explicó que "el objetivo consiste en mejorar la seguridad vial en las zonas donde existe una mayor densidad de viviendas y accesos mediante la instalación de luminarias que, en presencia de vehículos, faciliten la visibilidad del tramo en su aproximación a los accesos e intersecciones".

Carrillo destacó que con esta actuación "se reduce el riesgo de accidente al mejorar la visibilidad del tramo, además de provocar la reducción de velocidad del usuario al identificar una intersección o acceso próximo, facilitando su recorrido y calmando el tráfico concurrente".

Las nuevas luminarias LED alimentadas por energía solar incorporan detectores de presencia, presentan una alta eficiencia energética y cuentan con batería integrada, lo que permite su funcionamiento autónomo y sostenible sin necesidad de conexión a la red eléctrica.