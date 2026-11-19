Prácticas de tiro en dependencias de la Policía Local de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Murcia imparte durante este último trimestre un programa de prácticas de tiro policial dirigido a agentes de otros municipios de la Región, en el marco de una iniciativa coordinada por la Comunidad Autónoma que se desarrolla en instalaciones municipales y cuenta con la participación de 285 efectivos de 14 localidades.

Para ello, el Ayuntamiento de Murcia ha puesto a disposición la galería de tiro de la Policía Local, así como a los instructores especializados del Cuerpo municipal, que han diseñado el programa formativo y se encargan de impartir las sesiones prácticas.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Fulgencio Perona, ha destacado que "la experiencia y cualificación de los instructores de la Policía Local de Murcia convierten a nuestro municipio en un referente para la formación policial especializada. La puesta a disposición de nuestras instalaciones y de nuestros profesionales permite contribuir a mejorar la preparación de los agentes de toda la Región y reforzar así la seguridad de los ciudadanos".

La formación finalizará el 17 de diciembre a través de 25 jornadas de tres horas de duración. Además, el contenido de las prácticas presta especial atención a las normas de seguridad y las técnicas, con el objetivo de reforzar el manejo seguro del armamento en la operativa diaria de los cuerpos policiales locales.

En total, participan agentes procedentes de Abanilla, Los Alcázares, Alguazas, Bullas, Campos del Río, Ceutí, Fortuna, Fuente Álamo, Librilla, Mula, San Javier, San Pedro del Pinatar, Santomera, Torres de Cotillas, Ulea y Villanueva del Río Segura.