Interceptan una embarcación con 23 migrantes a bordo a 45 millas de la costa de Cabo de Palos

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno de la Región de Murcia ha informado que esta tarde se ha interceptado una embarcación con 23 personas migrantes irregulares a bordo, a 45 millas al suroeste de la costa de Cabo de Palos, en Cartagena.

La embarcación ha sido detectada por un avión de Frontex, desplegado para la vigilancia de nuestras costas, mientras que efectivos de Salvamento Marítimo han llevado a cabo la operación de rescate.

La Salvamar Draco los trasladará a Cartagena, donde serán atendidos por Cruz Roja y entregados a la Policía Nacional para su ingreso en el CATE. Asimismo, se iniciarán los correspondientes procedimientos de devolución.