La intervención general de Cartagena informa sobre el balance de control financiero de 2025 y el nuevo Plan para 2026

Reunión de la Comisión de Hacienda e Interior - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

La Comisión Informativa de Hacienda e Interior del Ayuntamiento de Cartagena, presidida por el concejal del área, Ignacio Jáudenes, ha tenido conocimiento del Informe Resumen de Control Interno del ejercicio 2025 y del Plan Anual de Control Financiero para 2026, elaborados por la Intervención General Municipal.

El nuevo Plan Anual de Control Financiero para 2026, que establece las directrices de las auditorías y controles a realizar en el próximo ejercicio, se presenta como la herramienta para superar retos estructurales. Entre sus principales apuestas destaca la revisión de los procesos informáticos para interconectar las áreas de Nóminas, Contabilidad, Patrimonio y Recaudación, eliminando las brechas digitales actuales, han informado desde el Consistorio.

Asimismo, el Plan refuerza el seguimiento de las grandes concesiones (agua, basura y transporte), el control de la cuenta 413 (obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto) y la implementación de mecanismos municipales para supervisar la tasa de recogida de residuos.

Por su parte, el balance del año 2025 de la Intervención Municipal arroja datos sobre las auditorías operativas de las sociedades municipales que reflejan "una salud financiera adecuada, con buenos índices de liquidez y tesorería, y un estricto cumplimiento de los periodos de pago a proveedores", según el Consistroio. Además, destaca "el rigor en la fiscalización, al no haberse detectado ningún expediente con omisión de la función interventora", han añadido.

En el ámbito de las auditorías de cuentas, el Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver, la Fundación Rifa Benéfica Casa del Niño y el Consorcio La Manga obtuvieron una opinión favorable. Igualmente, la gestión de subvenciones ha sido satisfactoria, logrando que los beneficiarios devolvieran voluntariamente los fondos no justificados, sin necesidad de abrir expedientes de reintegro forzoso.

El informe también ejerce su función de diagnóstico constructivo, señalando áreas que requieren atención inmediata y que ya tienen respuesta en el Plan 2026. La mayoría de los reparos suspensivos (159) se debieron a la prestación de servicios sin amparo contractual, por lo que se insta a adelantar las licitaciones de contratos de tracto sucesivo. Asimismo, se aboga por seguir implementando las retenciones de crédito (RC) en el capítulo de personal y por actualizar el Inventario municipal (pendiente desde 2019).

En relación con las cuentas de algunas entidades dependientes (ADLE, Gestión Recaudatoria, Cartagena Puerto de Culturas y Casco Antiguo), las salvedades o la denegación de opinión ponen de manifiesto la necesidad de mejorar la documentación sobre el inmovilizado, las existencias y la correcta contabilización de convenios y subvenciones, aspectos que ya están siendo abordados por los órganos gestores y cuya mejora se contempla en el nuevo Plan de Control.