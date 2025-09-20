Intervenidos cultivos de marihuana en Alicante, Valencia y Murcia utilizados por una célula del 'Balkan Cartel'

MURCIA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una célula del denominado 'Balkan Cartel', una de las organizaciones criminales más activas de los países del Este de Europa dedicada, presuntamente, al cultivo masivo de marihuana en el Levante español.

La operación se ha saldado con la detención de diez personas y el desmantelamiento de tres plantaciones indoor de marihuana en las provincias de Alicante, Valencia y Murcia, donde se han intervenido cerca de 60 kilos de cogollos de marihuana listos para su distribución y alrededor de 1.500 plantas de cannabis en distintas fases de crecimiento.

La investigación, iniciada en junio de 2025 por la UDYCO Central en colaboración con la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, permitió identificar a esta célula como una ramificación del denominado 'Balkan Cartel'. La organización empleaba el tráfico de marihuana como vía de financiación para fortalecer su estructura y planificar futuras operaciones delictivas de mayor envergadura, incluyendo la importación de cocaína.

Al frente del entramado se encontraban un varón y su progenitor, quienes dirigían y coordinaban las actividades del grupo. El hijo, vinculado a la organización de uno de los criminales más conocidos de los Balcanes, ya contaba con antecedentes por la importación ilícita de varias toneladas de cocaína desde Sudamérica.

Su padre figuraba en archivos internacionales por su papel como intermediario en redes de tráfico de drogas entre los Balcanes y Europa Occidental, habiendo colaborado con organizaciones italianas de relevancia en el narcotráfico.

CENTROS DE PRODUCCIÓN DISTRIBUIDOS EN LA OROGRAFÍA levantina

Tras varios meses de investigación, los agentes localizaron cinco emplazamientos clave para la organización, de los cuales los dos primeros funcionaban como centros de operaciones: una nave en Crevillente (Alicante) y una finca fortificada en Mogente (Valencia). Además, se identificaron tres emplazamientos adicionales donde la organización desarrollaba actividades ilícitas.

A inicios de septiembre se detectó la llegada desde Serbia de un cultivador especialista en este tipo de plantaciones, lo que hizo sospechar que la organización se disponía a iniciar una nueva cosecha. Por ello, y en coordinación con la Fiscalía Especial Antidroga, se solicitaron mandamientos de entrada y registro en las cinco ubicaciones estratégicas para la organización.

DESPLIEGUE POLICIAL Y RESULTADOS DE LA OPERACIÓN

El 10 de septiembre de 2025 se desarrolló un amplio dispositivo policial en Alicante, Murcia y Valencia. En Mogente, los agentes del GEO efectuaron el aseguramiento de la finca fortificada que servía de centro logístico y de producción para el grupo criminal, una auténtica "fortaleza" ubicada en una zona de difícil acceso, cuya vasta extensión y aislamiento facilitaban la actividad ilícita y dificultaban cualquier intervención externa.

La operación contó además con el apoyo de la Unidad Aérea de la Policía y Guías Caninos Como resultado de los registros, los 10 integrantes del entramado fueron arrestados y se desmantelaron tres plantaciones de marihuana. Uno de los enclaves albergaba un auténtico laboratorio en fase de montaje pese a que ya producía cerca de 1.000 plantas.

Asimismo, se incautaron 56 kilos de cogollos de marihuana envasados y listos para su distribución, cuatro vehículos, 17 teléfonos móviles, un inhibidor de frecuencia, documentación italiana falsa y otros efectos vinculados con el tráfico de drogas.