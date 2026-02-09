El interventor general señala al SMS como causa del 99% del ajuste del remanente de 2022

Hospital Universitario Reina Sofía - EUROPA PRESS

CARTAGENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El interventor general de la Comunidad Autónoma, David Rodríguez, ha asegurado este lunes en la Asamblea Regional que el 99,41% del ajuste del remanente de tesorería señalado en la Cuenta General de 2022 se ha explicado por la configuración jurídica del Servicio Murciano de Salud (SMS) y ha defendido que se trata de un efecto contable derivado de su personalidad jurídica y patrimonio propios, al insistir en que el gasto del SMS ha quedado reflejado en su contabilidad.

Así lo ha expuesto en su comparecencia en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto en la Asamblea Regional, convocada para informar sobre la Cuenta General de 2022 y el informe del Tribunal de Cuentas correspondiente, y ha señalado que en la Región se ha dado una "situación un poco extraña" porque, a diferencia de otras comunidades con órgano de control externo propio, ha sido la Intervención la que ha comparecido para explicar el informe del Tribunal, además de su propio trabajo. En este sentido, ha recalcado que la Intervención General ha actuado como órgano de control interno del Gobierno regional, integrada en la Consejería de Hacienda, con autonomía funcional, y ha negado haber recibido instrucciones políticas o trasladarlas a los funcionarios: "Yo no recibo órdenes", ha advertido.

El interventor ha encuadrado la comparecencia en el ciclo presupuestario, presupuestación, ejecución y control, y ha precisado que su intervención se ha ceñido a lo manifestado por el Tribunal de Cuentas, limitando sus valoraciones al ejercicio fiscalizado. Ha recordado que el presupuesto de 2022 se aprobó mediante la Ley 1/2022, de 24 de enero, y ha aludido a la alteración de previsiones derivada de la invasión de Ucrania, que, ha indicado, ha impactado en los costes energéticos y generado nuevas necesidades de gasto.

En cuanto a las magnitudes generales, ha señalado que los créditos iniciales han sido de 6.818 millones de euros y que, tras modificaciones netas por 419 millones, los créditos definitivos alcanzaron los 7.237 millones, con un grado de ejecución del 93%. Asimismo, ha indicado que los derechos reconocidos netos a 31 de diciembre ascendieron a 6.984 millones de euros, un 14% menos que en 2021, fundamentalmente por la caída de transferencias vinculadas a la pandemia, y ha situado el déficit de 2022 en el -2,9% del PIB.

Sobre el periodo medio de pago a proveedores, afirma que hasta agosto se mantuvo en niveles reducidos y por debajo de la media autonómica, aunque desde septiembre se deterioró por encima de los 30 días, sin superar en ningún mes el límite legal de 60 días.

El eje central de la sesión se ha concentrado en el remanente de tesorería y el ajuste advertido por el Tribunal de Cuentas. Rodríguez ha explicado que la distorsión se ha producido en el cálculo de los derechos pendientes de cobro por la relación contable entre la Comunidad Autónoma y el SMS.

Según ha explicado, cuando la Comunidad ha satisfecho obligaciones del servicio frente a terceros, esas cantidades han figurado como derechos de cobro frente al propio SMS y, al no haberse rendido cuentas consolidadas, no se han compensado con las obligaciones recíprocas. En este contexto, ha afirmado que en 2022 esta mecánica ha explicado prácticamente la totalidad del ajuste, con una sobrevaloración cifrada en torno a 4.621 millones de euros, y ha insistido en que "en la contabilidad del SMS ha estado cada euro", subrayando que el problema ha sido de carácter normativo. Según ha expuesto, las soluciones de fondo han requerido cambios legales fuera de su alcance, al derivar de la ley que ha regulado el SMS, por lo que la Intervención ha optado por una medida contable para mitigar el efecto.

Según ha dicho, ha deteriorado el valor de esos derechos considerándolos de dudoso cobro, una corrección cuyos efectos se han apreciado ya en la Cuenta de 2023, con un remanente negativo de 791 millones de euros.

En cuanto al control interno, el interventor ha defendido la independencia técnica de la Intervención General y ha explicado que en 2022: se han tramitado más de 19.000 expedientes de fiscalización por importe de 7.045 millones de euros y se han formulado 14 reparos por un total de 850.000 euros, lo que ha situado el nivel de reparos en torno al 0,07% del total. También ha subrayado que se han atendido las observaciones del Tribunal de Cuentas y que cuando no se ha compartido plenamente algún criterio se ha intentado corregir para alinearse con sus recomendaciones.

En el turno de los grupos parlamentarios, el PSOE, a través de Alfonso Martínez Baños, ha recordado que la Asamblea ha rechazado la Cuenta General de los ejercicios 2015 a 2021 y que ese acuerdo ha supuesto un varapalo a la gestión financiera del Gobierno regional. El socialista ha cuestionado que los reparos del Tribunal de Cuentas se hayan reiterado año tras año, ha criticado la elevada cifra de modificaciones presupuestarias y ha puesto el foco en la infrapresupuestación del gasto del SMS, además de advertir del incremento del déficit y de la deuda pública y de la situación financiera de entidades como la desaladora de Escombreras. Asimismo, ha reclamado explicaciones por el ajuste del remanente, que ha calificado de "disparate", y ha preguntado si se han puesto en marcha medidas para corregir los problemas estructurales detectados.

Desde Vox, Rubén Martínez ha insistido en la ausencia de responsabilidades políticas pese al rechazo de las cuentas por parte de la Asamblea y ha cuestionado que, tras más de una década de advertencias del Tribunal de Cuentas, no se hayan acometido los cambios normativos necesarios. El diputado ha criticado la solución del deterioro contable aplicada al remanente y ha vuelto a señalar al SMS como el principal foco del problema, además de reclamar explicaciones sobre el cumplimiento de compromisos asociados a los mecanismos de financiación y sobre la falta de consolidación de las cuentas del sector público autonómico.

Por parte del Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, ha reconocido que su intervención se ha centrado en cuestiones técnicas, pero ha advertido de que la lectura de las observaciones del Tribunal de Cuentas ha transmitido una imagen "cualquier cosa menos positiva" de la gestión económica regional. El diputado ha expresado dudas sobre que una corrección contable pueda resolver un problema estructural de gasto sanitario, ha pedido aclaraciones sobre el origen del desajuste presupuestario del SMS y ha cuestionado hasta dónde ha llegado la capacidad real de la Intervención General para corregir o reorientar decisiones del ámbito político, extendiendo también sus críticas a la situación de la desaladora de Escombreras.

Desde el PP, Carlos Albaladejo, ha felicitado al interventor general y al conjunto de técnicos de la Administración por su labor de control, fiscalización y transparencia, y ha defendido que el informe del Tribunal de Cuentas ha avalado el cumplimiento general de la legalidad de las cuentas. El diputado ha contextualizado el ejercicio 2022 en un escenario marcado por la salida de la pandemia, la inflación y la guerra de Ucrania, ha defendido que los presupuestos son una herramienta "viva" sujeta a modificaciones y ha insistido en que la situación financiera de la Región se ha visto condicionada por la infrafinanciación autonómica, subrayando además la prioridad dada al sostenimiento del sistema sanitario público.

Además de eso, en la sesión también se han ordenado los trabajos de tramitación de la Cuenta General de 2023 estableciendo que comparezcan interventor general y consejero por cada ejercicio. Primero se ha fijado la comparecencia pendiente del consejero para la Cuenta de 2022 y, a continuación, se han acordado las comparecencias del interventor y del consejero para la Cuenta de 2023 y, una vez finalizadas todas, se ha acordado constituir una sola ponencia que agrupe los trabajos de ambos ejercicios.