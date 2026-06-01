Intervienen más de 2.000 prendas y complementos de venta ilegal en Cabo de Palos, en Cartagena

Materiales incautados en Cabo de Palos - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Cartagena intervino este domingo un total de 2.152 prendas y complementos en varios puntos de venta ilegal desplegados en Cabo de Palos, según ha informado el Ayuntamiento de la ciudad portuaria.

Los agentes desarrollaron un dispositivo especial que incluyó la participación de seis dotaciones y contó con el apoyo de la Unidad de Drones bajo la coordinación de un inspector y dos subinspectores.

El operativo se saldó con el desmantelamiento de varios puntos de venta ilegal, en los que fueron intervenidos prendas de vestir como camisetas de fútbol, complementos personales y artículos decorativos.

Como resultado, los funcionarios municipales abrieron diligencias por dos presuntos delitos contra la propiedad industrial.

En el mismo orden, interpusieron cuatro propuestas de sanción por infracción a la Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante o no Sedentaria y se redactaron cuatro informes policiales de hallazgo en la vía pública de productos no perecederos, ya que no se localizó a la persona responsable del punto de venta.

Esta operación policial da inicio al conjunto de actuaciones de control que se van a desarrollar durante toda la campaña estival en el litoral cartagenero para evitar este tipo de actividades ilegales.

Desde Policía Local se informa a los consumidores que la compra de productos falsificados o de imitación entraña un grave perjuicio sobre todo para el comercio local, así como un riesgo para la salud de las personas, ya que se ha demostrado que están confeccionados con materiales y tintes de baja calidad, incluso tóxicos.