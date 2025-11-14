La intrusión de aire sahariano incrementa los niveles de las partículas PM10 en Lorca

LORCA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

Lorca repite de nuevo un episodio de incremento de los niveles de las partículas PM10 debido a la intrusión de masa de aire sahariano que está afectando a la Región de Murcia.

"Se trata de un incremento de estos niveles de PM10 recogidos en la Red de Calidad del Aire, según los datos ofrecidos por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia debido a la predicción de masas de aire africano en el sureste peninsular que puede producir eventos de depósito seco y húmedo de polvo", ha afirmado la edil de Medio Ambiente, María Hernández, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Hernández ha señalado que "de acuerdo con el Protocolo Marco de Actuación Municipal, ayer se registraba el Nivel 1 (Preventivo) para las partículas PM10 en la estación de medida de Lorca, con un promedio diario de 63,08 microgramos por metro cúbico, lo que implica, según RD 102/2011, la superación del valor límite diario en 1 ocasión de las 35 veces permitidas por año civil".

La media de 24 horas, establecida en 50 microgramos por metro cúbico, debe medirse, durante al menos 3 horas consecutivas para la activación del citado umbral, el cual indica niveles diarios elevados durante ese periodo. Además, se debe poner a disposición de la población la información relativa a calidad del aire para el contaminante partículas PM10.

Estos datos coincidían con la predicción de intrusión de masas de aire de origen africano sobre el sureste peninsular para este pasado jueves, que preveía se pudieran registrar valores altos de concentración de polvo en zonas del sureste peninsular a lo largo del día. Además, se preveía que pudieran producirse eventos de depósito seco de polvo sobre el sureste de la Península a lo largo del día.

Para hoy, 14 de noviembre, se prevé la continuación del episodio que está afectando al sureste peninsular, pudiéndose registrar valores en el rango de concentración 10-500 microgramos por metro cúbico.

María Hernández ha recordado que ante esta situación se recomienda seguir una serie de medidas de prevención para evitar el aumento de estas partículas. Entre ellas, "controlar la refrigeración de las viviendas y edificios públicos, minimizando así el consumo energético; apagar las luces y los aparatos que no se estén utilizando; evitar la quema de rastrojos y márgenes agrícolas; el uso compartido del coche privado; la utilización del transporte público y la bicicleta o el patinete para los desplazamientos, así como usar los aparcamientos disuasorios en las afueras de la ciudad; realizar una conducción eficiente evitando las paradas y los arranques bruscos, limitar la velocidad y otras medidas preventivas en relación con la salud, como no realizar ejercicio físico intenso al aire libre".

Asimismo, la concejal de Medio Ambiente ha recordado que los ciudadanos pueden mantenerse informados sobre la calidad del aire en la Región de Murcia y en el municipio a través del portal web de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor: https://sinqlair.carm.es/calidadaire/