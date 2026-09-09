Ante inundaciones, la Región establece tres niveles de aviso y activará el ES-Alert en situaciones de riesgo rojo

MURCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia cuenta con un dispositivo integrado por 7.800 personas preparado para intervenir ante posibles emergencias por inundaciones, ante "las previsiones de fenómenos meteorológicos adversos que pueden producirse en las próximas semanas", según ha explicado el consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño.

El dispositivo está integrado por efectivos de los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) y de los parques de Murcia y Cartagena, brigadas forestales, servicios municipales de protección civil, policías locales, Servicio Murciano de Salud, Cruz Roja, Centro de Coordinación Operativa (CECOP), Teléfono '1-1-2', medios aéreos y empresas y organismos del Estado.

Ortuño ha presidido este miércoles la reunión del Consejo Regional de Emergencias y Protección Civil, en la que se han puesto en común los procedimientos de actuación ante el "mayor riesgo de lluvias intensas que conlleva esta época del año en la Región", según ha informado el Ejecutivo autonómico.

"Planificar la respuesta y disponer de protocolos de actuación claros, conocidos y actualizados es el primer escalón para garantizar la protección de los ciudadanos y de sus bienes frente a posibles emergencias derivadas de danas", ha señalado.

En este sentido, el consejero ha defendido que "la Región de Murcia debe estar preparada y ser capaz de anticiparse a cualquier riesgo provocado por fuertes lluvias, incluyendo posibles crecidas o desbordamientos de los cauces de los ríos o ramblas, con un sistema de alerta coordinado para responder a cualquier situación adversa".

Durante la reunión, Ortuño ha informado sobre la elaboración por parte de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de un protocolo de seguimiento y vigilancia de episodios hidrometeorológicos extremos en la cuenca del Segura, dentro del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNMUR).

El protocolo establece las decisiones de protección civil que deben adoptarse ante situaciones de preemergencia o emergencia por inundaciones y delimita tres niveles de aviso, amarillo, naranja y rojo, en función del riesgo para el cauce y sus márgenes, las zonas limítrofes o las zonas habitadas y las vías de comunicación. En el nivel rojo, la Dirección General de Emergencias activará automáticamente el sistema ES-Alert en la zona afectada.

El protocolo contempla además la posibilidad de solicitar la presencia de un técnico de la Confederación Hidrográfica del Segura en el Centro de Coordinación de Emergencias para evaluar el riesgo cuando sea necesario.

Por otro lado, el Consejo ha aprobado la creación de un grupo de trabajo para adaptar los planes municipales de protección civil ante el riesgo de inundaciones a la nueva directriz básica aprobada por el Ministerio del Interior. Los ayuntamientos dispondrán de un plazo de cuatro años para completar esta adaptación.

La nueva directriz establece, entre otros aspectos, los sistemas de alerta e información a la población, con referencia al ES-Alert, la alerta temprana y la información de Aemet y las confederaciones hidrográficas, así como medidas de autoprotección para la población, los bienes, los animales, el medio ambiente y el patrimonio histórico y artístico.

El Consejo Regional de Emergencias y Protección Civil, constituido el pasado mes de julio, ha dado además el visto bueno a la creación de su Comisión Permanente, encargada de elaborar criterios y propuestas, realizar el seguimiento de los grupos de trabajo y preparar las sesiones del Pleno.

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

Por otra parte, Ortuño ha remitido sendas cartas a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, para trasladar la "inquietud del Gobierno de la Región de Murcia ante la dilación en el desarrollo de las infraestructuras hidráulicas de interés general" previstas en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de 2015.

En las misivas, el consejero reclama priorizar las "obras de contención y defensa de las inundaciones" y solicita a la Confederación un informe sobre el estado de las 22 actuaciones prioritarias previstas, que según el Gobierno regional continúan pendientes de ejecución, especialmente en el Valle del Guadalentín, el entorno del Mar Menor y la Vega Baja del Segura.

"La Región de Murcia no puede seguir acumulando planificación mientras permanecen pendientes infraestructuras que resultan fundamentales para reducir el riesgo de inundaciones", ha afirmado Ortuño, quien ha reclamado acelerar su tramitación y ejecución.