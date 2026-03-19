Investigada una camionera por sextuplicar la tasa de alcohol mientras conducía por la autovía del Altiplano

Un vehículo de la Guardia Civil junto al camión interceptado - GUARDIA CIVIL

BLANCA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha investigado a una camionera por sextuplicar la tasa máxima de alcohol mientras conducía un vehículo de gran tonelaje por la autovía del Altiplano (A-33), a su paso por el término municipal de Blanca (Murcia), según ha informado la Benemérita.

La conductora arrojó resultados de 1,06 y 0,95 miligramos por litro en las pruebas de alcoholemia, superando en más de seis veces el límite permitido para conductores profesionales (0,15 miligramos por litro).

La actuación fue posible gracias a la colaboración ciudadana, ya que varios usuarios de la vía alertaron a una patrulla del Sector de Tráfico sobre la conducción irregular del camión.

La mujer fue sorprendida realizando maniobras en zigzag, invadiendo todos los carriles de la calzada y llegando a rozar la bionda de seguridad de la autovía antes de ser detenida en una zona segura.

La investigada realizaba un trayecto de larga distancia iniciado en la localidad francesa de Perpiñán con destino al municipio almeriense de Antas.

Tras ser interceptada, los especialistas del Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) procedieron a su identificación y a la instrucción de diligencias como presunta autora de un delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Este delito, recogido en el artículo 379 del Código Penal, puede conllevar penas de prisión de tres a seis meses, multas de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de hasta noventa días.

Asimismo, la infractora se enfrenta a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo que puede alcanzar los cuatro años.

Desde la Guardia Civil de la Región de Murcia han apelado a la colaboración ciudadana para avisar urgentemente a los teléfonos '1-1-2' o '062' ante situaciones de riesgo.