Investigados dos menores por lanzar piedras de gran tamaño contra vehículos en la autovía A-7 en Murcia

1074304.1.260.149.20260331104659 Recopilación de imágenes sobre la investigación abierta a dos menores de edad como presuntos autores de los delitos contra la seguridad vial y daños, tras lanzar de piedras de grandes dimensiones a vehículos que circulaban por la autovía A-7 - GUARDIA CIVIL

SANTOMERA (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil investiga a dos menores de edad como presuntos autores de los delitos contra la seguridad vial y daños, tras lanzar de piedras de grandes dimensiones a vehículos que circulaban por la autovía A-7 a su paso por Santomera (Murcia).

A uno de los implicados se le atribuye además un delito de simulación de delito, según ha informado el Instituto Armado.

La operación se inició el pasado febrero, cuando el Centro Operativo de Tráfico (COTA) recibió el aviso de varios usuarios que circulaban a la altura del kilómetro 557 de la Autovía del Mediterráneo.

Los conductores informaron de impactos de rocas, algunas de más de 20 centímetros, que causaron daños de consideración en las lunas y carrocerías de ocho vehículos.

El incidente tuvo lugar durante la noche, lo que dificultó la visibilidad de los afectados. A pesar de que algunas piedras llegaron a penetrar en el habitáculo de los turismos y obligaron a realizar maniobras evasivas de emergencia, no se registraron daños personales.

Las pesquisas de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial, que incluyeron una inspección ocular en el punto de lanzamiento, permitieron averiguar que uno de los sospechosos se habría jactado de los hechos en su entorno escolar. El menor habría manifestado su intención de dañar el mayor número posible de vehículos en compañía de un amigo.

Paralelamente, los agentes comprobaron que uno de los investigados presentó una denuncia falsa por un supuesto robo con violencia de un teléfono móvil y un patinete eléctrico al día siguiente de los hechos. La investigación determinó que el terminal fue extraviado durante la huida ante la presencia policial y el patinete fue ocultado en las inmediaciones.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil recuerda que estas acciones crearon un riesgo grave para la circulación, con potencial para haber causado resultados letales, como ya ocurrió en 2012 en la carretera RM-12 (Autovía de la Manga), cuando falleció un hombre de 59 años.