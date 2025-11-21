Investigan el gerente de una empresa de Murcia por la gestión fraudulenta de residuos peligrosos

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto diligencias al gerente de una empresa asentada en Murcia como presunto autor de los delitos de estafa, falsedad documental y contra los recursos naturales y el medio ambiente, por la gestión fraudulenta de residuos peligrosos, según informaron fuentes del Instituto Armado en un comunicado.

Las actuaciones, enmarcadas en la operación 'Litterbug', arrancaron el pasado verano, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita recibieron una denuncia por un supuesto fraude a una empresa de construcción relacionada con la gestión de residuos peligrosos.

Un responsable de la empresa constructora denunció unos supuestos hechos delictivos de estafa y falsedad relacionados en la gestión de residuos de placas de fibrocemento con contenido de amianto de una obra.

El denunciante informó de que había contratado una empresa con sede social en Madrid para que realizara unos servicios de retirada de placas de fibrocemento. La empresa realizó el trabajo, retiró los residuos peligrosos y emitió la correspondiente factura, que fue abonada por la empresa constructora.

La empresa constructora solicitó a la empresa que había retirado los residuos peligrosos la documentación que acreditara la correcta gestión de este tipo de residuos. Esta le envió un certificado que le generó ciertas dudas sobre su autenticidad y presentó la denuncia.

Especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Benemérita se hicieron cargo de la investigación y abrieron la operación para verificar los hechos delictivos denunciados y, en su caso, esclarecerlos.

En los primeros pasos de la operación, los guardias civiles verificaron que en la empresa gestora de los residuos no se habían entregado los restos de fibrocemento con amianto retirados en la obra de la capital murciana y confirmó que el documento que acreditaba su gestión era falso.

De la investigación se desprende que, en este caso, los residuos, aun estando considerados como peligrosos, no habían sido convenientemente gestionados.

Además, los guardias civiles comprobaron que no se trata del único caso de irregularidades en la gestión de residuos peligrosos de esta empresa, ya que han constatado otros dos más.

En los tres casos detectados hasta el momento, el hecho de confeccionar un documento de gestión de residuos peligrosos falso, además de tratarse de un ilícito penal, causa un grave perjuicio reputacional a la mercantil.

Los investigadores del Seprona han averiguado que el 'modus operandi' inicia con el anuncio de servicios de desmontaje y reciclaje de amianto sin las autorizaciones administrativas, ni la presentación de los planes de trabajo exigidos por la normativa. Una vez que son contratados, realizan los trabajos de retirada y emiten documentación falsa para simular la correcta gestión de los residuos.

Tras recibir el pago de los servicios, la empresa se desentiende de sus obligaciones legales e impide a las empresas constructoras recuperar las garantías financieras depositadas ante las autoridades municipales.

En el caso investigado, se ha comprobado que la retirada y almacenamiento de los residuos no habría seguido los protocolos ni las evaluaciones previas requeridas. La operación continúa abierta para esclarecer todos los hechos delictivos y determinar las responsabilidades penales y administrativas derivadas de la gestión fraudulenta de residuos peligrosos.