IPC.- CROEM destaca la estabilidad de la inflación en Murcia en junio y alerta del peso de los mercados energéticos

MURCIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) ha valorado que la inflación se mantuvo "relativamente estable" durante el mes de junio en la Región de Murcia, con tasas inferiores a las nacionales, aunque todavía por encima de los niveles compatibles con el objetivo de estabilidad de precios del Banco Central Europeo.

En su valoración de los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC), la patronal murciana ha señalado que las "fuertes fluctuaciones" de los carburantes y la electricidad ponen de manifiesto la elevada incidencia que continúan teniendo los mercados energéticos internacionales en la evolución de los precios.

Asimismo, CROEM ha apuntado la relevancia de las medidas fiscales de apoyo destinadas a mitigar el impacto de estas variaciones sobre la inflación.