El IPC sube al 5,2% en la Región de Murcia en octubre, por encima de la media

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MURCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 5,2% en Murcia en octubre en tasa interanual, dos décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de octubre, los precios encadena cinco meses de subidas en la comunidad autónoma. En términos mensuales, la inflación en Murcia aumentó un 0,7%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 4,3%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías, siendo los más altos transporte, un 11,7% más que en octubre de 2025 (-0,4 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vestido y calzado, un 11,2% (+7,7 puntos); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,1% (+0,4 puntos) y actividades recreativas, deporte y cultura, un 4,8% (+0,9 puntos).

Por su parte, las subidas interanuales son más moderadas en cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 1,6% (-0,5 puntos) ; enseñanza, un 1,9% (+0,1 puntos); alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2,5% (-0,4 puntos) y seguros y servicios financieros, un 2,8% (+0 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,6% en octubre en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 4,9%.

Al finalizar octubre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Castilla y León (5,3%), Castilla-La Mancha (5,3%) y Galicia (5,3%). En el lado contrario se situaron Andalucía (4,4%), Canarias (4,5%) y Aragón(4,5%).

Ceuta (+1,1%), Cataluña (+0,3%) y Asturias (+0,2%) fueron las comunidades donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Andalucía, Euskadi y Madrid donde menos, con retrocesos del 0,3%, 0,2% y 0,2%, respectivamente.

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Gráficos de IPC Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106