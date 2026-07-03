Irene Jódar (PSOE)critica que el Decreto Ley de Vivienda Asequible "es un anuncio absolutamente vacío" - PSOE

MURCIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PSOE, Irene Jódar, ha criticado el Decreto Ley de Vivienda Asequible anunciado este viernes por el Gobierno regional y ha asegurado que el Ejecutivo de Fernando López Miras ha mantenido la norma "guardada en un cajón durante un año y medio" para presentar ahora "un anuncio vacío", según informan los socialistas.

Jódar ha afirmado que el Gobierno regional "no ha dicho lo que más importa a los ciudadanos y ciudadanas de la Región: ni los requisitos para acceder a las viviendas asequibles, ni los precios, ni los plazos". Asimismo, ha cuestionado el tiempo de tramitación de la norma y ha señalado que "mucho anuncio y poco trabajo".

En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico "se vuelven a reír en la cara de todos los vecinos y vecinas de la Región" y ha calificado la presentación del decreto como "un acto más de propaganda electoral del Partido Popular".

La diputada socialista también ha criticado el acuerdo entre PP y Vox para la aprobación del texto y ha afirmado que el Partido Popular "está mercadeando con la vivienda, como si fuera algo superfluo, para contentar a Vox" y que "ha preferido arrodillarse ante la ultraderecha, antes de llegar a un acuerdo con el PSOE".

Por otra parte, Jódar ha destacado las medidas impulsadas por el Gobierno de España en materia de vivienda, entre ellas la Ley Estatal de Vivienda, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros y de los que para la Región de Murcia "hay presupuestados 308 millones de euros". En este sentido, ha preguntado "cuándo va a firmar López Miras el convenio para que comience ese plan estatal".

Además, ha asegurado que el Gobierno de España trabaja en un nuevo decreto con medidas en materia de vivienda para alcanzar un acuerdo parlamentario.

Finalmente, Jódar ha explicado que, por la "nula capacidad de gestión" de López Miras, el Gobierno de España le ha concedido una prórroga para que pueda ejecutar esos más de 20 millones de euros que recibió del Gobierno de España para construir 526 viviendas. "Hace tres días que se cumplió el plazo y el Gobierno regional ha construido cero viviendas", ha concluido.