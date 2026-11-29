MURCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Senado de Progeso por la Región de Murcia, Iréne Jodar, ha votado esta mañana en el Colegio Alfonso X el Sabio del barrio de San José de Lorca.

Jódar ha destacado las colas de gente que está esperando para ejercer su derecho al voto, "una muy buena señal". "Hoy es el día en el que todos los españoles y españolas, vecinos de la Región de Murcia y de Lorca, nos jugamos muchísimo".

"Es muy importante que seamos partícipes de lo que, a partir de mañana, será nuestro país. Y por tanto yo lo que pido a la ciudadanía es que voten con cabeza, corazón y absoluta libertad. El resultado que salga de las urnas será el que hayamos decidido todos", ha subrayado.

"Estas elecciones son las más importantes de los últimos tiempos y por eso animo a la gente a que no se quede en casa, porque están en juego muchísimas cosas que nos repercuten positivamente a todos y a todas", ha concluido Jódar.